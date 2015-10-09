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Соперник сборной Казахстана рассказал о потерях перед матчем Лиги наций

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Соперник сборной Казахстана рассказал о потерях перед матчем Лиги наций Сборная Молдовы. Фото: Vesti.kz/Алимжан Аманжол©

Главный тренер сборной Молдовы Лилиан Попеску рассказал об отсутствующих в составе на ближайшие матчи Лиги наций. 13 ноября они дома сыграют с национальной дружиной Казахстана, передают Vesti.kz.

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Главный тренер сборной Молдовы Лилиан Попеску рассказал об отсутствующих в составе на ближайшие матчи Лиги наций. 13 ноября они дома сыграют с национальной дружиной Казахстана, передают Vesti.kz.

"Мы хотели видеть и Иона Николаеску, и Михаила Каймакова. К сожалению, Каймаков ещё только начинает восстанавливаться, а Нико требуется больше времени. Дамашкан, как вы знаете, был вызван на прошлый сбор. Тогда он сказал, что для него клуб имеет первостепенное значение.

Лично я не вижу большой разницы. Уверен, что игроки, которые на данный момент находятся в составе, в соответствии с технико-тактическими требованиями, соответствуют, и надеюсь, что это принесёт свои плоды", - цитирует слова Попеску Moldfootball.


Напомним, что в начале октября сборная Казахстана сенсационно проиграла Молдове на своём поле (1:2).

В двух оставшихся матчах турнира Казахстан сыграет на выезде с Молдовой (13 ноября) и дома со Словакией (16 ноября).

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