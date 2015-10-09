Тренер "Ордабасы" рассказал, чей хет-трик хочет увидеть в финале Кубка Казахстана

Главный тренер "Ордабасы" Андрей Мартин сделал заявление о роли лучшего бомбардира команды и всего чемпионата Бьорна Йонсена. Он отметил, что ему не важно, кто именно забивает голы, сообщают Vesti.kz.

"Бьорн забивал "Кайсару", и в других матчах. И важные голы, и менее важные. Бьорн - часть нашей команды. Мы не играем исключительно на него. Бьорн - это только часть механизма, поэтому намного важнее, чтобы завтра "Ордабасы" показал высокий уровень игры. Я буду рад, если Амир, допустим, хет-трик оформит, а не Бьорн. Мне абсолютно не важно, кто забивает, мне главное, чтобы команда выигрывала и показывала хороший футбол", - сказал Мартин на пресс-конференции перед финалом Кубка Казахстана.

Напомним, что сегодня, 7 ноября, "Ордабасы" сыграет с "Кайсаром" в финале Кубка Казахстана. Встреча пройдёт в Туркестане.

"Ордабасы" - "Кайсар": прямая трансляция финала Кубка Казахстана-2026

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