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Кубок Казахстана
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"Ордабасы" - "Кайсар": прямая трансляция финала Кубка Казахстана-2026

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"Ордабасы" - "Кайсар": прямая трансляция финала Кубка Казахстана-2026 Афиша финала Кубка Казахстана-2026. Фото: IG/pflkaz©

Сегодня, 7 ноября, будет официально закрыт сезон в казахстанском футболе. В Туркестане, в рамках финала Кубка Казахстана, сойдутся "Ордабасы" и "Кайсар", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 7 ноября, будет официально закрыт сезон в казахстанском футболе. В Туркестане, в рамках финала Кубка Казахстана, сойдутся "Ордабасы" и "Кайсар", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Решающая игра пройдёт на стадионе "Туркестан Арена". Её в прямом эфире покажет телеканал Qazsport - начало трансляции в 15:50 по казахстанскому времени.


В финале встретятся лучшая и худшая команды КПЛ-2026

Этот финал будет уникален тем, что в нём примут участие две команды-противоположности. "Ордабасы" по итогам сезона в премьер-лиге (КПЛ) во второй раз в истории стал чемпионом Казахстана. Теперь у них есть шансы на золотой дубль.

А вот "Кайсар" финишировал в регулярном чемпионате на последнем 16-м месте и уже вылетел в первую лигу. Для волков это единственный шанс хоть как-то скрасить сезон, вокруг которого было столько ожиданий.


Отметим, что оба клуба по два раза завоёвывали данный трофей. "Ордабасы" выигрывал его в 2011-м и 2022-м, а "Кайсар" - в 1999-м и 2019-м.

"Ордабасы" - "Кайсар": что нужно знать о финале Кубка Казахстана и каковы шансы команд?

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 30 21 5 4 59-23 68
2 Кайрат 30 19 8 3 60-23 65
3 Астана 30 15 9 6 48-31 54
4 Окжетпес 30 16 6 8 49-38 54
5 Актобе 30 14 7 9 47-39 49
6 Елимай 30 12 9 9 43-44 45
7 Тобол 30 12 5 13 42-42 41
8 Женис 30 9 9 12 32-40 36
9 Улытау 30 9 8 13 27-38 35
10 Кызылжар 30 9 6 15 31-42 33
11 Каспий 30 9 6 15 32-44 33
12 Иртыш 30 8 8 14 31-44 32
13 Атырау 30 6 12 12 27-35 30
14 Алтай УК 30 6 10 14 31-42 28
15 Жетысу 30 6 9 15 31-49 27
16 Кайсар 30 4 13 13 25-41 25

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Кубок Казахстана по футболу 2026   •   Казахстан, Туркестанская обл., Туркестан   •   Финал, мужчины
Сегодня 16:00   •   не начат
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