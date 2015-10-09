"Ордабасы" - "Кайсар": прямая трансляция финала Кубка Казахстана-2026

Сегодня, 7 ноября, будет официально закрыт сезон в казахстанском футболе. В Туркестане, в рамках финала Кубка Казахстана, сойдутся "Ордабасы" и "Кайсар", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Решающая игра пройдёт на стадионе "Туркестан Арена". Её в прямом эфире покажет телеканал Qazsport - начало трансляции в 15:50 по казахстанскому времени.

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Этот финал будет уникален тем, что в нём примут участие две команды-противоположности. "Ордабасы" по итогам сезона в премьер-лиге (КПЛ) во второй раз в истории стал чемпионом Казахстана. Теперь у них есть шансы на золотой дубль.

А вот "Кайсар" финишировал в регулярном чемпионате на последнем 16-м месте и уже вылетел в первую лигу. Для волков это единственный шанс хоть как-то скрасить сезон, вокруг которого было столько ожиданий.

Отметим, что оба клуба по два раза завоёвывали данный трофей. "Ордабасы" выигрывал его в 2011-м и 2022-м, а "Кайсар" - в 1999-м и 2019-м.

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