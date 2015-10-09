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Прямая трансляция матча "Бёрнли" Сатпаева в Чемпионшипе

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Прямая трансляция матча "Бёрнли" Сатпаева в Чемпионшипе Дастан Сатпаев в Чемпионшипе. Фото: Depositphotos/[email protected]©

Сегодня, 7 ноября, "Бёрнли" проведёт матч 15-го тура Чемпионшипа. В гостях команда казахстанца Дастана Сатпаева сыграет с "Кардифф Сити", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 7 ноября, "Бёрнли" проведёт матч 15-го тура Чемпионшипа. В гостях команда казахстанца Дастана Сатпаева сыграет с "Кардифф Сити", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч между клубами пройдёт в Кардиффе и начнётся в 20:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.


К текущему моменту "Кардифф" занимает 18-е место в турнирной таблице, имея 15 очков в активе. А вот "Бёрнли" располагается на 22-й позиции с десятью баллами. В последних двух матчах команда добыла две ничьи.

Отметим, что участие в этой игре 18-летнего Сатпаева под вопросом, так как нападающий пропустил два последних матча из-за повреждения, а также не был вызван в сборную Казахстана на ноябрьские игры Лиги наций.

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Чемпионшип Англии 2026/27   •   Уэльс, Кардифф   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
Кардифф Сити
Кардифф Сити
(Кардифф)
- : -
Бернли
Бернли
(Бернли)
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Кардифф Сити
Ничья
Бернли
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