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Два игрока сборной Португалии проигнорировали завершение карьеры Роналду: кто они?

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Два игрока сборной Португалии проигнорировали завершение карьеры Роналду: кто они? Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Два игрока сборной Португалии публично не отреагировали на решение Криштиану Роналду завершить международную карьеру. Причём оба представляют на клубном уровне французский ПСЖ, передают Vesti.kz.

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Два игрока сборной Португалии публично не отреагировали на решение Криштиану Роналду завершить международную карьеру. Причём оба представляют на клубном уровне французский ПСЖ, передают Vesti.kz.

Так, по данным Instagram-аккаунта The18soccer, не отреагировали на уход Роналду публично только два его бывших партнёра по сборной Португалии из текущего состава - это защитник Нуну Мендеш и полузащитник Жоау Невеш.


За свою карьеру в национальной команде Роналду провёл 40 совместных матчей с Мендешем, пять раз забив после его передач. А с Невешем он провёл 20 совместных игр.

Напомним, что Роналду принял решение о завершении карьеры в четверг, 5 ноября.

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