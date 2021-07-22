Инсайдер рассказал о будущем тренера "Кайрата" Арутюняна

Российский журналист и инсайдер Норик Серобян поделился информацией о будущем Жоры Арутюняна на посту исполняющего обязанности главного тренера "Кайрата". На этой неделе команда добыла ничью в гостях с "Аталантой" (1:1) на общем этапе Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Будущее Арутюняна на посту главного тренера "Кайрата" будет решено после матчей Лиги конференций. По моей информации, Арутюнян исполняет обязанности главного тренера "Кайрата" на срок в пять матчей - два из них уже сыграны, впереди ещё три. Руководство клуба примет окончательное решение по его будущему после окончания общего этапа Лиги конференций", - написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, что 34-летний Арутюнян был назначен исполняющим обязанности главного тренера алматинцев в конце октября, после ухода. При нём команда сыграла вничью (1:1) в заключительном туре, а затем добыла ничью в выездном противостоянии с "Аталантой" (1:1).

До этого на протяжении 13 лет Жора Ашотович работал в академии "Кайрата", а также с дублирующим составом алматинцев.

В ближайшие полтора месяца "Кайрат" ждёт проведение трёх матчей на общем этапе Лиги конференций.

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