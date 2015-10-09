"Кайрат" упустил победу после отставки Уразбахтина

Алматинский "Кайрат" сыграл вничью с "Алтаем" в матче заключительного 30-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Матч в Алматы завершился со счётом 1:1. На 55-й минуте финн Яакко Оксанен вывел хозяев поля вперёд. Гости отыгрались на 82-й минуте после гола Елисея Горшунова.

Алматинцы, которых недавно покинул главный тренер Рафаэль Уразбахтин заняли итоговое второе место в КПЛ-2026, набрав 65 баллов.

У "Алтая" 28 очков и 14 строчка в турнирной таблице.

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