Дубль принёс победу "Иртышу" над "Ордабасы" в матче с 2 голами и удалением

Шымкентский "Ордабасы" проиграл на выезде павлодарскому "Иртышу" в матче 30-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Павлодаре завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. На 11-й минуте счёт открыл Руслан Юденков. На 81-й он оформил дубль и установил окончательный результат.

С 55-й минуты "Ордабасы" играл в меньшинстве после удаления Тидиана Кейта.

Шымкентцы досрочно завоевали чемпионское звание. На их счету 68 баллов после 30-ти туров. У "Иртыша" 32 очка и 12 строчка.

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