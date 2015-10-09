"Актобе" на 94-й минуте вырвал победу у "Тобола"

"Актобе" обыграл костанайский "Тобол" в матче заключительного, 30-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Костанае завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. В составе костанайцев отличились Урош Милованович (48) и Жаслан Жумашев (56).

У гостей голы на счету Артура Шушеначева (44), Ивана Ордеца (69) и Темирлана Ерланова (90+4).

У "Тобола" 41 очко и итоговое седьмое место в турнирной таблице. "Актобе" набрал 49 баллов и расположился на пятой строчке.

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