Клуб Смакова учинил разгром в последнем туре КПЛ-2026

ФК "Атырау" обыграл на выезде жезказганский "Улытау" в матче заключительного 30-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.
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Атыраусцы, которых возглавляет Самат Смаков одержал победу со счётом 3:0. Голы на счету Куаныша Калмуратова (третья минута) и Джордже Максимовича (28 и 48 минута).
На 36-й минуте Калмуратов не реализовал пенальти.
"Атырау" набрал 30 очков и занял 13 место в КПЛ-2026. У "Улытау" 35 баллов и девятая строчка.
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