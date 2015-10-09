Клуб Смакова учинил разгром в последнем туре КПЛ-2026

ФК "Атырау" обыграл на выезде жезказганский "Улытау" в матче заключительного 30-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Атыраусцы, которых возглавляет Самат Смаков одержал победу со счётом 3:0. Голы на счету Куаныша Калмуратова (третья минута) и Джордже Максимовича (28 и 48 минута).

На 36-й минуте Калмуратов не реализовал пенальти.

"Атырау" набрал 30 очков и занял 13 место в КПЛ-2026. У "Улытау" 35 баллов и девятая строчка.

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