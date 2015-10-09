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КПЛ
Вчера 17:58
 

Клуб Смакова учинил разгром в последнем туре КПЛ-2026

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Клуб Смакова учинил разгром в последнем туре КПЛ-2026 ©ФК "Атырау"

ФК "Атырау" обыграл на выезде жезказганский "Улытау" в матче заключительного 30-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

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ФК "Атырау" обыграл на выезде жезказганский "Улытау" в матче заключительного 30-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

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Атыраусцы, которых возглавляет Самат Смаков одержал победу со счётом 3:0. Голы на счету Куаныша Калмуратова (третья минута) и Джордже Максимовича (28 и 48 минута).

На 36-й минуте Калмуратов не реализовал пенальти.

"Атырау" набрал 30 очков и занял 13 место в КПЛ-2026. У "Улытау" 35 баллов и девятая строчка.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 30 21 5 4 59-23 68
2 Кайрат 30 19 8 3 60-23 65
3 Астана 30 15 9 6 48-31 54
4 Окжетпес 30 16 6 8 49-38 54
5 Актобе 30 14 7 9 47-39 49
6 Елимай 30 12 9 9 43-44 45
7 Тобол 30 12 5 13 42-42 41
8 Женис 30 9 9 12 32-40 36
9 Улытау 30 9 8 13 27-38 35
10 Кызылжар 30 9 6 15 31-42 33
11 Каспий 30 9 6 15 32-44 33
12 Иртыш 30 8 8 14 31-44 32
13 Атырау 30 6 12 12 27-35 30
14 Алтай УК 30 6 10 14 31-42 28
15 Жетысу 30 6 9 15 31-49 27
16 Кайсар 30 4 13 13 25-41 25

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