Кейн раскрыл главный момент сезона после получения "Золотого мяча"

Нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн рассказал о самом ярком моменте прошлого сезона, который принёс ему "Золотой мяч". Англичанин выделил выступление в финале Кубка Германии, где ему удалось оформить хет-трик, сообщают Vesti.kz.
"Мой хет-трик в финале Кубка Германии. Клуб не выигрывал этот трофей шесть лет. В начале сезона мы всей командой поставили перед собой такую цель. Тот финал, вероятно, стал одним из лучших матчей в моей карьере. Я взял на себя ответственность и забил три гола. Это воспоминание особенно дорого мне, поскольку я понимаю, насколько важной была та победа не только для меня, но и для всех в Мюнхене", — заявил Кейн в интервью France Football.
Harry Kane on his favourite moment of last season: "My hat-trick in the German Cup final. The club hadn't won this competition for six years. At the beginning of the season, we had discussed this goal as a team. That final was probably one of the greatest performances of my career. I took responsibility by scoring a hat-trick. This memory stands out in particular because I know how much that win meant, not only to me, but also to everyone here in Munich." [France Football]— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 31, 2026
В финале Кубка Германии сезона-2025/2026 "Бавария" разгромила "Штутгарт" со счётом 3:0. Все три мяча на свой счёт записал Кейн.
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