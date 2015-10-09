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Испания
Вчера 19:28
 

"Реал" опередил грандов Европы в борьбе за 16-летнего таланта "Манчестер Юнайтед"

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"Реал" опередил грандов Европы в борьбе за 16-летнего таланта "Манчестер Юнайтед" ©Depositphotos.com/zloyel

Мадридский "Реал" вышел на первое место в борьбе за 16-летнего таланта академии "Манчестер Юнайтед" Джозефа Габриэла, более известного как Джей-Джей Габриэл, сообщают Vesti.kz со ссылкой на испанское издание Sport.

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Мадридский "Реал" вышел на первое место в борьбе за 16-летнего таланта академии "Манчестер Юнайтед" Джозефа Габриэла, более известного как Джей-Джей Габриэл, сообщают Vesti.kz со ссылкой на испанское издание Sport.

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По информации источника, ситуация вокруг будущего юного полузащитника изменилась в пользу мадридцев. Габриэл отклонил последнее предложение о продлении контракта от французского "Пари Сен-Жермен", а мюнхенская "Бавария" решила отказаться от борьбы за его подписание.

В свою очередь, каталонская "Барселона" не готова вступать в финансовое противостояние за английского футболиста.

Таким образом, "Реал" оказался в наиболее выгодном положении среди претендентов на перспективного игрока.

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