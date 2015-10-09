"Ахмат" Самородова и Кенжебека принял решение по Черчесову после серии неудач

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов в ближайшее время покинет пост главного тренера грозненского клуба, сообщает Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Решение последовало на фоне очередной неудачи команды в чемпионате России. В матче 13-го тура РПЛ "Ахмат" уступил московскому "Динамо" со счётом 0:2. Встреча состоялась на поле столичного клуба.

Грозненцы не могут набрать очки уже на протяжении нескольких туров. Последний раз команда добивалась положительного результата 11 октября, когда сыграла с калининградской "Балтикой". После этого в активе подопечных Черчесова три поражения в чемпионате России и ещё два в Кубке. Ещё до встречи с "Балтикой" "Ахмат" уступил "Акрону" (0:2).

После 13 туров грозненский клуб набрал всего 11 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Добавим, в составе "Ахмата" выступают игроки сборной Казахстана Максим Самородов и Галымжан Кенжебек. В 2024 году Черчесов возглавлял сборную Казахстана.

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