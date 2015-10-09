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Хусанов узнал оценку после сенсации в матче "Манчестер Сити"

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Хусанов узнал оценку после сенсации в матче "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов. Фото: Depositphotos/[email protected]©

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана по футболу Абдукодир Хусанов узнал свою оценку за матч девятого тура английской премьер-лиги с "Брайтоном", передают Vesti.kz.

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Защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана по футболу Абдукодир Хусанов узнал свою оценку за матч девятого тура английской премьер-лиги с "Брайтоном", передают Vesti.kz.

Матч прошёл на стадионе "Этихад" в Манчестере и завершился сенсационной победой гостей, в составе которых решающий гол на 11-й минуте забил Ясин Айяри.

Хусанов вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу до финального свистка. За свою игру он получил оценку 7,0 от статистического портала Sofascore. Это самый высокий балл среди защитников, вышедших на поле с первых минут, но не самый высокий среди всех игроков "Манчестер Сити". Самый лучший рейтинг оказался у Жереми Доку - 9,1, а самый низкий - у вышедшего на замену Аллана (6,3).

Для Хусанова это была 12-я игра за "горожан" в нынешнем сезоне во всех клубных турнирах.

"Манчестер Сити", имея в активе 21 балл, всё ещё лидирует в турнирной таблице, тогда как "Брайтон" занимает третье место с 19 очками.

В следующем туре "Манчестер Сити" сыграет на выезде против "Ноттингем Форест" (7 ноября), а "Брайтон" примет "Брентфорд" (8 ноября).

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 9 7 0 2 20-10 21
2 Арсенал 8 7 0 1 13-5 21
3 Брайтон энд Хов Альбион 9 6 1 2 24-7 19
4 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5 Ливерпуль 8 4 3 1 11-8 15
6 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
7 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
8 Тоттенхэм Хотспур 9 3 3 3 10-10 12
9 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
10 Халл Сити 9 2 5 2 11-10 11
11 Лидс Юнайтед 9 2 5 2 9-8 11
12 Ньюкасл Юнайтед 8 3 2 3 12-14 11
13 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
14 Эвертон 8 2 4 2 8-9 10
15 Фулхэм 9 2 3 4 9-11 9
16 Ковентри Сити 9 3 0 6 9-16 9
17 Манчестер Юнайтед 9 1 4 4 10-15 7
18 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
19 Ноттингем Форест 9 1 3 5 6-12 6
20 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5

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