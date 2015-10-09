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Германия
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"Бавария" упустила победу в матче с незабитым пенальти Кейна

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"Бавария" упустила победу в матче с незабитым пенальти Кейна Харри Кейн. Фото: Depositphotos/vitaliivitleo©

Мюнхенская "Бавария" разошлась миром с дортмундской "Боруссией" в восьмом туре немецкой Бундеслиги, передают Vesti.kz.

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Мюнхенская "Бавария" разошлась миром с дортмундской "Боруссией" в восьмом туре немецкой Бундеслиги, передают Vesti.kz.

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Матч прошёл на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене и завершился со счётом 2:2.

Хозяева поля дважды выходили вперёд, но так и не смогли удержать преимущество. У мюнхенцев голы забили Конрад Лаймер (38-я минута) и Дайо Упамекано (66-я). У дортмундцев отличились Серу Гирасси (60-) и Фабиу Силва (89-я). При этом нападающий "Баварии" Харри Кейн не реализовал пенальти на 56-й минуте.

После этой ничьей команды набрали по 18 очков, но по дополнительным показателям "Бавария" лидирует в турнирной таблице, а "Боруссия" занимает второе место.

В следующем туре "Боруссия" примет "Эльферсберг", а "Бавария" сыграет на выезде с "Майнцем". Обе встречи запланированы на 7 ноября.

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Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 8 5 3 0 27-8 18
2 Боруссия-09 Д 8 5 3 0 14-6 18
3 Фрайбург 8 5 1 2 18-10 16
4 РБ Лейпциг 8 5 0 3 22-11 15
5 Вердер 8 4 3 1 17-14 15
6 Байер 8 4 1 3 18-16 13
7 Эльферсберг 8 4 1 3 16-16 13
8 Майнц-05 8 3 1 4 17-17 10
9 Аугсбург 8 2 3 3 18-15 9
10 Штутгарт-1893 8 3 0 5 14-15 9
11 Хоффенхайм 8 3 0 5 14-16 9
12 Падерборн-07 8 2 3 3 6-9 9
13 Гамбург 7 3 0 4 6-16 9
14 Кельн 7 2 2 3 8-11 8
15 Айнтрахт Фр 7 2 2 3 10-17 8
16 Шальке-04 8 1 3 4 4-9 6
17 Унион 7 1 3 3 6-18 6
18 Боруссия М 8 1 1 6 11-22 4

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