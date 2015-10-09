"Бавария" упустила победу в матче с незабитым пенальти Кейна

Мюнхенская "Бавария" разошлась миром с дортмундской "Боруссией" в восьмом туре немецкой Бундеслиги, передают Vesti.kz.

Матч прошёл на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене и завершился со счётом 2:2.

Хозяева поля дважды выходили вперёд, но так и не смогли удержать преимущество. У мюнхенцев голы забили Конрад Лаймер (38-я минута) и Дайо Упамекано (66-я). У дортмундцев отличились Серу Гирасси (60-) и Фабиу Силва (89-я). При этом нападающий "Баварии" Харри Кейн не реализовал пенальти на 56-й минуте.

После этой ничьей команды набрали по 18 очков, но по дополнительным показателям "Бавария" лидирует в турнирной таблице, а "Боруссия" занимает второе место.

В следующем туре "Боруссия" примет "Эльферсберг", а "Бавария" сыграет на выезде с "Майнцем". Обе встречи запланированы на 7 ноября.

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