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Испания
Сегодня 07:15
 

"Барселона" забила шесть голов и вернулась на первое место в Ла Лиге

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"Барселона" забила шесть голов и вернулась на первое место в Ла Лиге Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

"Барселона" разгромила на своём поле "Алавес" в 11-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz. 

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"Барселона" разгромила на своём поле "Алавес" в 11-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz. 

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Встреча на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне завершилась со счётом 6:1. 

Игра была сделана в первом тайме, когда каталонцы забили четыре гола, авторами которых стали Рафинья (8-я, 41-я минуты), Фермин Лопес (23-я) и Ламин Ямаль (45+1-я). После перерыва Ямаль оформил дубль (64-я), а также отличился Энтони Гордон (81-я). У гостей один мяч отыграл Мариано Диас (84-я).

Благодаря этому успеху подопечные Ханси Флика набрали 30 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице. Команда Кике Санчеса Флореса, в свою очередь, занимает десятую строчку с 12 очками.

В следующем туре "Алавес" сыграет на выезде с "Севильей" (6 ноября), а "Барселона" отправится в гости к "Атлетико" (8 ноября).

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 10 8 0 2 25-10 24
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6 Севилья 10 5 2 3 16-16 17
7 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
8 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
9 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
10 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
11 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
12 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
13 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
14 Расинг 10 3 2 5 15-26 11
15 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
16 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
17 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
18 Хетафе 10 2 3 5 5-15 9
19 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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Чемпионат Испании 2026/27   •   Испания, Ла-Корунья   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 ноября 01:00   •   не начат
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Осасуна
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