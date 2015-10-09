"Милан" обыграл "Интер" в дерби с четырьмя голами

"Милан" одержал победу над "Интером" в десятом туре итальянской Серии А, передают Vesti.kz.

Матч, прошедший на стадионе "Джузеппе Меацца", завершился со счётом 3:1.

Все голы были забиты в первом тайме. В составе победителей отличились Кристиан Пулишич (4-я минута), Адриен Рабьо (10-я) и Диегу Морейра (43-я). У проигравших гол забил Алессандро Бастони (22-я).

После этой игры "Интер" с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Милан" находится на четвертой строчке, набрав 21 балл.

В следующем туре "Милан" сыграет на выезде с "Дженоа", а "Интер" примет "Комо". Оба матча пройдут 8 ноября.

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