Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Италия
Сегодня 07:33
 

"Милан" обыграл "Интер" в дерби с четырьмя голами

  Комментарии

Поделиться
"Милан" обыграл "Интер" в дерби с четырьмя голами Фото: Depositphotos/[email protected]©

"Милан" одержал победу над "Интером" в десятом туре итальянской Серии А, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Милан" одержал победу над "Интером" в десятом туре итальянской Серии А, передают Vesti.kz.

Матч, прошедший на стадионе "Джузеппе Меацца", завершился со счётом 3:1.

Все голы были забиты в первом тайме. В составе победителей отличились Кристиан Пулишич (4-я минута), Адриен Рабьо (10-я) и Диегу Морейра (43-я). У проигравших гол забил Алессандро Бастони (22-я). 

После этой игры "Интер" с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Милан" находится на четвертой строчке, набрав 21 балл.

В следующем туре "Милан" сыграет на выезде с "Дженоа", а "Интер" примет "Комо". Оба матча пройдут 8 ноября.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Лацио 9 8 1 0 22-7 25
2 Интер 10 8 1 1 26-13 25
3 Рома 10 7 3 0 28-10 24
4 Милан 10 6 3 1 21-12 21
5 Комо 9 6 2 1 17-8 20
6 Фрозиноне Кальчо 9 5 2 2 22-14 17
7 Наполи 9 4 2 3 17-11 14
8 Ювентус 9 4 2 3 11-10 14
9 Болонья 10 4 2 4 14-13 14
10 Торино 9 4 1 4 14-14 13
11 Кальяри 9 4 1 4 8-13 13
12 Аталанта 9 3 2 4 16-17 11
13 Дженоа 9 3 1 5 8-13 10
14 Лечче 9 3 0 6 10-19 9
15 Сассуоло 9 2 2 5 14-22 8
16 Монца 10 2 1 7 17-24 7
17 Удинезе 10 1 2 7 11-23 5
18 Парма 9 1 2 6 5-15 5
19 Фиорентина 9 1 2 6 11-21 5
20 Венеция 9 1 0 8 6-19 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2026/27   •   Турция, Стамбул   •   Тур 4, мужчины
3 ноября 22:45   •   не начат
Галатасарай
Галатасарай
(Стамбул)
- : -
Штутгарт-1893
Штутгарт-1893
(Штутгарт)
Кто победит в основное время?
Галатасарай
Ничья
Штутгарт-1893
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!