"Бёрнли" сыграл без Сатпаева 0:0 после назначения нового тренера

Английский "Бёрнли" сыграл вничью с "Портсмутом" в матче 13-го тура Чемпионшипа, сообщают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Бёрнли" "Терф Мур" завершилась со счётом 0:0. Это был первый матч для нового главного тренере "бордовых" Фабио Челестини, который сменил на этом посту бельгийца Ники Хайена.

Добавим, что за "Бёрнли" в этом матче не сыграл нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, который оказался вне заявки.

На счету 18-летнего казахстанца всего семь матчей в за английский клуб. в которых он не отметился результативными действиями.

В следующем туре, "Бёрнли" сыграет на выезде с "Куинз Парк Рейнджерс". Встреча состоится в ночь с 1 на 4 ноября.

"Бёрнли" набрал девять очков и занимает 22-е их 24-х место в таблице Чемпионшипа.

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