Камбэком обернулся матч последнего тура КПЛ-2026

Петропавловский "Кызылжар" обыграл на выезде актауский "Каспий" в матче заключительного, 30-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Актау завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На шестой минуте Силла Кеба6 вывел "Каспий" вперёд.
Впрочем, голы Стефана Баокена (17) и Слободана Урошевича (31) склонили чашу вес в пользу петропавловцев.
"Каспий" набрал 33 очка и занял 11 место в итоговой таблице КПЛ-2026. У "Кызылжара" аналогичное количество баллов и десятая строчка.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Чемпионат Испании 2026/27 • Испания, Бильбао • Регулярный чемпионат, мужчины
2 ноября 01:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Атлетик
Ничья
Реал Сосьедад
Проголосовало 18 человек
Реклама