Камбэком обернулся матч последнего тура КПЛ-2026

Петропавловский "Кызылжар" обыграл на выезде актауский "Каспий" в матче заключительного, 30-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Актау завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На шестой минуте Силла Кеба6 вывел "Каспий" вперёд.

Впрочем, голы Стефана Баокена (17) и Слободана Урошевича (31) склонили чашу вес в пользу петропавловцев.

"Каспий" набрал 33 очка и занял 11 место в итоговой таблице КПЛ-2026. У "Кызылжара" аналогичное количество баллов и десятая строчка.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!