Новичок КПЛ хочет подписать лидера другой команды

Карагандинский "Шахтёр" не прочь заполучить в свои ряды капитана "Каспия" Амандыка Набиханова. Горняки стали чемпионами первой лиги и теперь сыграют в премьер-лиге (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, по информации источника, "Шахтёр" активно работает на трансферном рынке и ищет варианты для усиления. Главным соперником карагандинцев в борьбе за 28-летним оборонцем будет "Каспий", который хочет сохранить капитана в своей команде.

В завершившемся сезоне КПЛ Амандык провёл 23 матча в КПЛ, в которых отметился одним голом.

Набиханов является уроженцем Актау и воспитанником "Каспия". Он также играл за "Атырау" и "Женис".

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