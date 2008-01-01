|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Каспий
|
|
|
|
|
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Каспий
|
13
|
|
|
2
|
|471
|4 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Каспий
|
2
|
|
|
|
|180
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Каспий
|
16
|
1+0
|
|
4
|
1
|1153
|8 (10)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Каспий
|
26
|
|
|
7
|
|1900
|11 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Каспий
|
3
|
0+1
|
|
1
|
|270
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Каспий
|
22
|
1+1
|
|
6
|
|1797
|2 (14)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Каспий
|
18
|
1+0
|
|
6
|
|906
|10 (12)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Каспий
|
23
|
0+1
|
|
7
|
|1563
|8 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Каспий
|
8
|
|
|
1
|
|749
|1 (4)