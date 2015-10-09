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Разгромом определился обладатель Кубка Казахстана по футболу

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Разгромом определился обладатель Кубка Казахстана по футболу ©ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" стал обладателем Кубка Казахстана по футболу, обыграв в решающем матче кызылординский "Кайсар", сообщают Vesti.kz.

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Шымкентский "Ордабасы" стал обладателем Кубка Казахстана по футболу, обыграв в решающем матче кызылординский "Кайсар", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Туркестане и завершилась победой шымкентцев со счётом 4:1.

На седьмой минуте Султанбек Астанов забил первый гол в ворота кызылординцев. На 41-й норвежец Бьорн Йонсен оформил второе взятие ворот в матче - 2:0.

На 60-й минуте ганец Давид Абагна сделал счёт 3:0. На 71-й Эльхан Астанов довёл разницу до 4:0. На 84-й минуте португалец Агостиньо Азеведо размочил счёт для "Кайсара".

Таким образом, "Ордабасы" оформил золотой дубль - ранее шымкентцы стали чемпионами КПЛ. "Кайсар", занявший последнее место в турнирной таблице вылетел в первую лигу чемпионата Казахстана.


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