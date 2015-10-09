Клуб Самородова и Кенжебека объявил официальное решение по Черчесову

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов покинул пост главного тренера грозненского клуба, сообщают Vesti.kz.

"Ахмат" официально объявил о прекращении сотрудничества с 63-летним российским специалистом. Стороны договорились расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

В понедельник российский специалист провёл прощальную встречу с командой. Черчесов и футболисты поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Черчесов возглавил "Ахмат" в августе 2025 года. За время работы под его руководством команда провела 50 матчей, в которых одержала 13 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 22 поражения.

Сейчас "Ахмат" переживает непростой период в чемпионате России. После 13 туров грозненцы набрали 11 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Добавим, в составе "Ахмата" выступают игроки сборной Казахстана Максим Самородов и Галымжан Кенжебек. В 2024 году Черчесов возглавлял сборную Казахстана.

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