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"Кайрат"? В России предположили следующее место работы Черчесова после ухода из "Ахмата"

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"Кайрат"? В России предположили следующее место работы Черчесова после ухода из "Ахмата" ©ФК "Ахмат"

Станислав Черчесов может быстро найти новую работу после ухода из грозненского "Ахмата", сообщают Vesti.kz.

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Станислав Черчесов может быстро найти новую работу после ухода из грозненского "Ахмата", сообщают Vesti.kz.

Российского специалиста связывают с возможным назначением в московский "Локомотив". Такой вариант не исключил комментатор Дмитрий Губерниев.

По его словам, Черчесов не станет надолго оставаться без клуба и может продолжить карьеру в любой команде Российской премьер-лиги.

"Он был на матче "Локомотива", смотрит, следит, интересуется. Так что мне интересно, кто возглавит команду следом. Черчесов может оказаться где угодно. В "Локомотиве" тоже может", - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

После 13 туров чемпионата России "Ахмат" занимает 15-е место, имея в активе 11 очков. В следующем матче грозненцы сыграют дома с московской "Родиной", которая недавно покинула зону стыковых матчей.

Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить алматинский "Кайрата", который остался без главного тренера Рафаэля Уразбахтина.

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