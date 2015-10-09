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Бывший тренер сборной Казахстана может возглавить "Кайрат"

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Бывший тренер сборной Казахстана может возглавить "Кайрат" ©Фото: ФК "Кайрат"

63-летний российский тренер Станислав Черчесов может возглавить алматинский "Кайрат", передают Vesti.kz.

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63-летний российский тренер Станислав Черчесов может возглавить алматинский "Кайрат", передают Vesti.kz.

По данным KazFootball.kz, Черчесов поддерживает хорошие отношения с руководством алматинского клуба.

Как сообщают различные СМИ, российский специалист может покинуть грозненский "Ахмат", который возглавляет с июня 2025 года.

За свою тренерскую карьеру Черчесов работал с австрийскими клубами "Куфштайн" и "Ваккер-Тироль", московским "Спартаком", "Жемчужиной", "Тереком", пермским "Амкаром", московским "Динамо", польской "Легией" и венгерским "Ференцварошем".

Также он тренировал сборные России и Казахстана. С российской национальной командой доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. С "Легией" выигрывал чемпионат и Кубок Польши, а с "Ференцварошем" дважды становился чемпионом Венгрии и обладателем Кубка страны.

Черчесов возглавлял сборную Казахстана с июня 2024 года по январь 2025-го. За это время национальная команда провела шесть матчей в Лиге наций, в которых один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составила 0-15.

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера "Кайрата" является Жора Арутюнян.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 30 21 5 4 59-23 68
2 Кайрат 30 19 8 3 60-23 65
3 Астана 30 15 9 6 48-31 54
4 Окжетпес 30 16 6 8 49-38 54
5 Актобе 30 14 7 9 47-39 49
6 Елимай 30 12 9 9 43-44 45
7 Тобол 30 12 5 13 42-42 41
8 Женис 30 9 9 12 32-40 36
9 Улытау 30 9 8 13 27-38 35
10 Кызылжар 30 9 6 15 31-42 33
11 Каспий 30 9 6 15 32-44 33
12 Иртыш 30 8 8 14 31-44 32
13 Атырау 30 6 12 12 27-35 30
14 Алтай УК 30 6 10 14 31-42 28
15 Жетысу 30 6 9 15 31-49 27
16 Кайсар 30 4 13 13 25-41 25

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