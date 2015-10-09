Бывший тренер сборной Казахстана может возглавить "Кайрат"

63-летний российский тренер Станислав Черчесов может возглавить алматинский "Кайрат", передают Vesti.kz.

По данным KazFootball.kz, Черчесов поддерживает хорошие отношения с руководством алматинского клуба.

Как сообщают различные СМИ, российский специалист может покинуть грозненский "Ахмат", который возглавляет с июня 2025 года.

За свою тренерскую карьеру Черчесов работал с австрийскими клубами "Куфштайн" и "Ваккер-Тироль", московским "Спартаком", "Жемчужиной", "Тереком", пермским "Амкаром", московским "Динамо", польской "Легией" и венгерским "Ференцварошем".

Также он тренировал сборные России и Казахстана. С российской национальной командой доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. С "Легией" выигрывал чемпионат и Кубок Польши, а с "Ференцварошем" дважды становился чемпионом Венгрии и обладателем Кубка страны.

Черчесов возглавлял сборную Казахстана с июня 2024 года по январь 2025-го. За это время национальная команда провела шесть матчей в Лиге наций, в которых один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составила 0-15.

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера "Кайрата" является Жора Арутюнян.

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