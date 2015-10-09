Бывший тренер Зайнутдинова официально возглавил клуб Самородова и Кенжебека

Грозненский "Ахмат" определился с новым главным тренером после расставания со Станиславом Черчесовым, сообщают Vesti.kz.

Команду возглавил 49-летний российский специалист Ролан Гусев, которому предстоит исправлять положение клуба в чемпионате России. В его новой команде выступают сразу два футболиста сборной Казахстана - Максим Самородов и Галымжан Кенжебек.

О назначении Гусева официально объявила пресс-служба "Ахмата". В понедельник вечером генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров представил нового наставника игрокам на общекомандном собрании.

"49-летний отечественный специалист Ролан Гусев назначен на пост главного тренера "Ахмата". Мы приветствуем Ролана Александровича и желаем ему удачи на посту главного тренера нашей команды!" - говорится в сообщении клуба.

Предыдущим местом работы Гусева было московское "Динамо", где он тренировал полузащитника сборной Казахстана Бахтиёра Зайнутдинова. Под руководством российского специалиста столичная команда провела 24 матча, одержав 12 побед, пять раз сыграв вничью и потерпев семь поражений.

В сезоне-2025/26 "Динамо" под руководством Гусева дошло до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступило "Краснодару" в серии пенальти. Кроме того, по итогам марта 2026 года специалист был признан лучшим тренером месяца в РПЛ.

"Ахмат" после 13 туров занимает 15-е место в таблице чемпионата России. В активе грозненцев 11 очков.

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