26-кратный чемпион из Европы принял решение по трансферу Нуралы Алипа

Стала известна позиция турецкого "Галатасарая" по трансферу защитника сборной Казахстана и санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алипа, передают Vesti.kz.

"Галатасарай" не рассматривает кандидатуру Алипа?

По информации Euro-football.ru, стамбульский клуб действительно намерен усилить центр обороны в ближайшее трансферное окно. Однако фамилии казахстанского футболиста нет в списке потенциальных новичков команды.

Ранее появлялись сообщения о том, что Алипа предложили услугам "Галатасарая", который 26 раз становился чемпионом Турции. Тем не менее, по данным источника, турецкий клуб не планирует подписывать защитника "Зенита".

Алип завоевал девять трофеев с "Зенитом"

Напомним, петербургский клуб приобрёл Алипа у алматинского "Кайрата" в начале 2023 года, заплатив за трансфер два миллиона евро.

За время выступлений в составе "Зенита" казахстанец выиграл девять трофеев: четырежды становился чемпионом России, завоевал Кубок страны и четыре раза побеждал в Суперкубке. Кроме того, Алип отметился победным голом в финале Кубка России.

Ранее представители Алипа прокомментировали возможный трансфер в "Галатасарай".

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