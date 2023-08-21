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26-кратный чемпион из Европы принял решение по трансферу Нуралы Алипа

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26-кратный чемпион из Европы принял решение по трансферу Нуралы Алипа Нуралы Алип. Фото: ©ФК "Зенит"

Стала известна позиция турецкого "Галатасарая" по трансферу защитника сборной Казахстана и санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алипа, передают Vesti.kz.

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Стала известна позиция турецкого "Галатасарая" по трансферу защитника сборной Казахстана и санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алипа, передают Vesti.kz.

"Галатасарай" не рассматривает кандидатуру Алипа?

По информации Euro-football.ru, стамбульский клуб действительно намерен усилить центр обороны в ближайшее трансферное окно. Однако фамилии казахстанского футболиста нет в списке потенциальных новичков команды.

Ранее появлялись сообщения о том, что Алипа предложили услугам "Галатасарая", который 26 раз становился чемпионом Турции. Тем не менее, по данным источника, турецкий клуб не планирует подписывать защитника "Зенита".

Алип завоевал девять трофеев с "Зенитом"

Напомним, петербургский клуб приобрёл Алипа у алматинского "Кайрата" в начале 2023 года, заплатив за трансфер два миллиона евро.

За время выступлений в составе "Зенита" казахстанец выиграл девять трофеев: четырежды становился чемпионом России, завоевал Кубок страны и четыре раза побеждал в Суперкубке. Кроме того, Алип отметился победным голом в финале Кубка России.

Ранее представители Алипа прокомментировали возможный трансфер в "Галатасарай".

Четыре пенальти за матч: Алип помог "Зениту" выйти в лидеры и стал лучшим в РПЛ

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2 Динамо М 13 9 1 3 21-12 28
3 ЦСКА М 13 7 5 1 21-12 26
4 Спартак М 13 8 2 3 25-10 26
5 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12 Акрон Тл 13 2 6 5 16-23 12
13 Родина Мс 13 3 3 7 15-28 12
14 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15 Локомотив М 13 2 5 6 16-20 11
16 Факел 13 1 3 9 8-21 6

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