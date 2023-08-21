Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Турция
Сегодня 19:40
 

Алип хочет переехать в Турцию? "Галатасарай" интересуется капитаном сборной Казахстана

  Комментарии (2)

Поделиться
Алип хочет переехать в Турцию? "Галатасарай" интересуется капитаном сборной Казахстана ©ФК "Зенит"

Турецкий "Галатасарай" проявляет интерес к защитнику петербургского "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алипу.

Поделиться
2

Турецкий "Галатасарай" проявляет интерес к защитнику петербургского "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алипу.

Стамбульский клуб намерен усилить состав во время зимнего трансферного окна, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за чемпионский титул турецкой Суперлиги.

По информации Akşam, Алип открыт для переговоров и заинтересован в спортивном проекте, который развивает "Галатасарай". Помимо казахстанского защитника, турецкий гранд рассматривает возможность приобретения полузащитников московского ЦСКА Матвея Кисляка и Кирилла Глебова.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Нуралы Алипа составляет два миллиона евро. В нынешнем сезоне Алип провел десять матчей в РПЛ за "Зенит". 


После десяти туров турецкой Суперлиги "Галатасарай" набрал 25 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2026/27   •   Англия, Ливерпуль   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:30   •   идёт
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
- : -
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Ливерпуль
Ничья
Арсенал
Проголосовало 256 человек

Реклама

Живи спортом!