Алип хочет переехать в Турцию? "Галатасарай" интересуется капитаном сборной Казахстана

Турецкий "Галатасарай" проявляет интерес к защитнику петербургского "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алипу.
Стамбульский клуб намерен усилить состав во время зимнего трансферного окна, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за чемпионский титул турецкой Суперлиги.
По информации Akşam, Алип открыт для переговоров и заинтересован в спортивном проекте, который развивает "Галатасарай". Помимо казахстанского защитника, турецкий гранд рассматривает возможность приобретения полузащитников московского ЦСКА Матвея Кисляка и Кирилла Глебова.
Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Нуралы Алипа составляет два миллиона евро. В нынешнем сезоне Алип провел десять матчей в РПЛ за "Зенит".
После десяти туров турецкой Суперлиги "Галатасарай" набрал 25 очков и занимает первое место в турнирной таблице.
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