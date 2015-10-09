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Трансфер в "Галатасарай"? Представители Алипа дали ответ

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Трансфер в "Галатасарай"? Представители Алипа дали ответ ©ФК "Зенит"

Информация о возможном переходе защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа из петербургского "Зенита" в турецкий "Галатасарай" оказалась недостоверной, сообщают Vesti.kz.

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Информация о возможном переходе защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа из петербургского "Зенита" в турецкий "Галатасарай" оказалась недостоверной, сообщают Vesti.kz.

Представители агентства PC Management, представляющего интересы футболиста, опровергли сообщения о заинтересованности стамбульского клуба.

По словам представителей агентства, "Галатасарай" не обращался ни к окружению Алипа, ни непосредственно к руководству "Зенита". Ранее в СМИ появилась информация, что турецкий гранд рассматривает кандидатуру казахстанца, поскольку тот якобы не занимал бы место легионера в чемпионате Турции.

"Раньше действительно казахстанские футболисты не считались легионерами в чемпионате Турции, однако сейчас ситуация совершенно изменилась. Поэтому информация, указанная в той публикации, абсолютно неверна", - рассказали в агентстве Sport24.ru.

Также представители футболиста отметили, что сейчас Алип полностью сосредоточен на выступлениях за "Зенит" и не рассматривает варианты продолжения карьеры в других клубах.

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