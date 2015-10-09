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Месси и Роналду вошли в список номинантов в сборную 2026 года

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Месси и Роналду вошли в список номинантов в сборную 2026 года Криштиану Роналду (слева) и Лионель Месси. Фото: ©Depositphotos/JaviGhersi

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) объявила претендентов на попадание в символическую сборную 2026 года, в число которых вошли аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

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Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) объявила претендентов на попадание в символическую сборную 2026 года, в число которых вошли аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

FIFPRO представила список номинантов

Список кандидатов сформирован по итогам голосования 19 806 профессиональных футболистов из 73 стран. При выборе учитывались выступления игроков в период с августа 2025-го по июль 2026 года.

Номинанты представлены в четырёх категориях.

Вратари:

  • Тибо Куртуа ("Реал");
  • Эмилиано Мартинес ("Челси");
  • Давид Райя ("Арсенал").

Защитники:

  • Марк Кукурелья ("Реал");
  • Пау Кубарси ("Барселона");
  • Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль");
  • Ашраф Хакими (ПСЖ);
  • Габриэль дос Сантос ("Арсенал");
  • Нуну Мендеш (ПСЖ);
  • Вильям Салиба ("Арсенал");
  • Дайо Упамекано ("Бавария").

Полузащитники:

  • Джуд Беллингем ("Реал");
  • Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед");
  • Энцо Фернандес ("Манчестер Сити");
  • Родри ("Барселона");
  • Деклан Райс ("Арсенал");
  • Педри ("Барселона");
  • Витинья (ПСЖ).

Нападающие:

  • Харри Кейн ("Бавария");
  • Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
  • Лионель Месси ("Интер Майами");
  • Криштиану Роналду ("Аль-Наср");
  • Майкл Олисе ("Бавария");
  • Ламин Ямаль ("Барселона");
  • Хвича Кварацхелия (ПСЖ);
  • Килиан Мбаппе ("Реал").

Когда объявят символическую сборную?

Окончательный состав команды года, в которую войдут лишь 11 футболистов, будет объявлен 9 ноября.

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