Месси и Роналду вошли в список номинантов в сборную 2026 года

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) объявила претендентов на попадание в символическую сборную 2026 года, в число которых вошли аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

FIFPRO представила список номинантов

Список кандидатов сформирован по итогам голосования 19 806 профессиональных футболистов из 73 стран. При выборе учитывались выступления игроков в период с августа 2025-го по июль 2026 года.

Номинанты представлены в четырёх категориях.

Вратари:

Тибо Куртуа ("Реал");

Эмилиано Мартинес ("Челси");

Давид Райя ("Арсенал").

Защитники:

Марк Кукурелья ("Реал");

Пау Кубарси ("Барселона");

Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль");

Ашраф Хакими (ПСЖ);

Габриэль дос Сантос ("Арсенал");

Нуну Мендеш (ПСЖ);

Вильям Салиба ("Арсенал");

Дайо Упамекано ("Бавария").

Полузащитники:

Джуд Беллингем ("Реал");

Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед");

Энцо Фернандес ("Манчестер Сити");

Родри ("Барселона");

Деклан Райс ("Арсенал");

Педри ("Барселона");

Витинья (ПСЖ).

Нападающие:

Харри Кейн ("Бавария");

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");

Лионель Месси ("Интер Майами");

Криштиану Роналду ("Аль-Наср");

Майкл Олисе ("Бавария");

Ламин Ямаль ("Барселона");

Хвича Кварацхелия (ПСЖ);

Килиан Мбаппе ("Реал").

Когда объявят символическую сборную?

Окончательный состав команды года, в которую войдут лишь 11 футболистов, будет объявлен 9 ноября.

🚨 Here's the 26-player shortlist for the 2026 FIFPRO Men's #World11, decided by 19,806 professional men's footballers worldwide: 🇧🇪 @ThibautCourtois 🇦🇷 @EMartinez 🇪🇸 @DaviidRaya1 🇪🇸 Pau Cubarsi 🇪🇸 @Cucurella3 🇳🇱 Virgil van Dijk 🇧🇷 Gabriel 🇲🇦 @AchrafHakimi 🇵🇹 Nuno Mendes 🇫🇷 William Saliba 🇫🇷 Dayot Upamecano 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham 🇵🇹 @B_Fernandes8 🇦🇷 Enzo Fernandez 🇪🇸 @Pedri 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Declan Rice 🇪🇸 Rodri 🇵🇹 @Vitinha 🇳🇴 @Erling 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @HKane 🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia 🇫🇷 @KMbappe 🇦🇷 Lionel Messi 🇫🇷 Michael Olise 🇵🇹 @Cristiano 🇪🇸 Lamine Yamal 💬 Who's making the final #World11? 🏆 09.11.2026 — FIFPRO (@FIFPRO) November 2, 2026

Харри Кейн согласовал контракт с 35-кратным чемпионом после получения "Золотого мяча"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!