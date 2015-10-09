Месси и Роналду вошли в список номинантов в сборную 2026 года

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) объявила претендентов на попадание в символическую сборную 2026 года, в число которых вошли аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.
FIFPRO представила список номинантов
Список кандидатов сформирован по итогам голосования 19 806 профессиональных футболистов из 73 стран. При выборе учитывались выступления игроков в период с августа 2025-го по июль 2026 года.
Номинанты представлены в четырёх категориях.
Вратари:
- Тибо Куртуа ("Реал");
- Эмилиано Мартинес ("Челси");
- Давид Райя ("Арсенал").
Защитники:
- Марк Кукурелья ("Реал");
- Пау Кубарси ("Барселона");
- Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль");
- Ашраф Хакими (ПСЖ);
- Габриэль дос Сантос ("Арсенал");
- Нуну Мендеш (ПСЖ);
- Вильям Салиба ("Арсенал");
- Дайо Упамекано ("Бавария").
Полузащитники:
- Джуд Беллингем ("Реал");
- Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед");
- Энцо Фернандес ("Манчестер Сити");
- Родри ("Барселона");
- Деклан Райс ("Арсенал");
- Педри ("Барселона");
- Витинья (ПСЖ).
Нападающие:
- Харри Кейн ("Бавария");
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
- Лионель Месси ("Интер Майами");
- Криштиану Роналду ("Аль-Наср");
- Майкл Олисе ("Бавария");
- Ламин Ямаль ("Барселона");
- Хвича Кварацхелия (ПСЖ);
- Килиан Мбаппе ("Реал").
Когда объявят символическую сборную?
Окончательный состав команды года, в которую войдут лишь 11 футболистов, будет объявлен 9 ноября.
🚨 Here's the 26-player shortlist for the 2026 FIFPRO Men's #World11, decided by 19,806 professional men's footballers worldwide: 🇧🇪 @ThibautCourtois 🇦🇷 @EMartinez 🇪🇸 @DaviidRaya1 🇪🇸 Pau Cubarsi 🇪🇸 @Cucurella3 🇳🇱 Virgil van Dijk 🇧🇷 Gabriel 🇲🇦 @AchrafHakimi 🇵🇹 Nuno Mendes 🇫🇷 William Saliba 🇫🇷 Dayot Upamecano 🏴 Jude Bellingham 🇵🇹 @B_Fernandes8 🇦🇷 Enzo Fernandez 🇪🇸 @Pedri 🏴 Declan Rice 🇪🇸 Rodri 🇵🇹 @Vitinha 🇳🇴 @Erling 🏴 @HKane 🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia 🇫🇷 @KMbappe 🇦🇷 Lionel Messi 🇫🇷 Michael Olise 🇵🇹 @Cristiano 🇪🇸 Lamine Yamal 💬 Who's making the final #World11? 🏆 09.11.2026— FIFPRO (@FIFPRO) November 2, 2026
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