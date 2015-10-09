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40-летний экс-форвард "Атлетико" возобновил карьеру и забил победный гол

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40-летний экс-форвард "Атлетико" возобновил карьеру и забил победный гол Фото: ©Depositphotos/Musiu0

Колумбийский нападающий Джексон Мартинес вернулся в профессиональный футбол спустя шесть лет после завершения карьеры и сразу отметился победным голом за "Индепендьенте Медельин", передают Vesti.kz.

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Колумбийский нападающий Джексон Мартинес вернулся в профессиональный футбол спустя шесть лет после завершения карьеры и сразу отметился победным голом за "Индепендьенте Медельин", передают Vesti.kz.

Мартинес решил исход матча на 87-й минуте

40-летний форвард вышел в стартовом составе в матче против "Альянсы" и помог своей команде одержать победу со счётом 2:1. На 87-й минуте Мартинес забил решающий мяч, эффектно отметив возвращение на футбольное поле.

Таким образом, первый матч после шестилетнего перерыва завершился для колумбийца голом, который принёс его команде три очка.

Мартинес выступал за "Атлетико" и "Порту"

За свою карьеру нападающий успел поиграть в нескольких странах. В Европе он защищал цвета мадридского "Атлетико", "Порту" и португальского "Портимоненсе". Также Мартинес выступал за мексиканский "Хагуарес Чьяпас" и китайский "Гуанчжоу Эвергранд".

"Индепендьенте Медельин" занимает особое место в карьере футболиста: именно в этом клубе он начинал профессиональный путь и является его воспитанником.

Кроме того, Мартинес выступал за сборную Колумбии, в составе которой принял участие в чемпионате мира 2014 года.

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