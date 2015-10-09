40-летний экс-форвард "Атлетико" возобновил карьеру и забил победный гол

Колумбийский нападающий Джексон Мартинес вернулся в профессиональный футбол спустя шесть лет после завершения карьеры и сразу отметился победным голом за "Индепендьенте Медельин", передают Vesti.kz.

Мартинес решил исход матча на 87-й минуте

40-летний форвард вышел в стартовом составе в матче против "Альянсы" и помог своей команде одержать победу со счётом 2:1. На 87-й минуте Мартинес забил решающий мяч, эффектно отметив возвращение на футбольное поле.

Таким образом, первый матч после шестилетнего перерыва завершился для колумбийца голом, который принёс его команде три очка.

⚽🔴🔵 ¡APARECIÓ EL ‘CHA CHA CHA’! Jackson Martínez cazó el rebote y mandó el balón al fondo de la red para darle la ventaja al Medellín frente a Alianza Valledupar. ¡Regreso soñado! 🔥👏 #LALIGAxWIN https://t.co/qquUUhm4K5 — Win Sports (@WinSportsTV) November 2, 2026

Мартинес выступал за "Атлетико" и "Порту"

За свою карьеру нападающий успел поиграть в нескольких странах. В Европе он защищал цвета мадридского "Атлетико", "Порту" и португальского "Портимоненсе". Также Мартинес выступал за мексиканский "Хагуарес Чьяпас" и китайский "Гуанчжоу Эвергранд".

"Индепендьенте Медельин" занимает особое место в карьере футболиста: именно в этом клубе он начинал профессиональный путь и является его воспитанником.

Кроме того, Мартинес выступал за сборную Колумбии, в составе которой принял участие в чемпионате мира 2014 года.

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