Казахстан вырвал победу и вышел в четвертьфинал Олимпиады по боксу

Казахстанская боксёрша Марал Толепберген пробилась в четвертьфинал юношеских Олимпийских игр-2026 в Дакаре (Сенегал), одержав победу над представительницей Великобритании Джаей Калси, передают Vesti.kz.

Толепберген выиграла раздельным решением судей

Соперницы встретились в предварительном раунде 1/8 финала весовой категории до 54 килограммов. По итогам трёх раундов судьи раздельным решением со счётом 3:1 отдали предпочтение казахстанской спортсменке.

Таким образом, Толепберген продолжит борьбу за медали и выступит в четвертьфинале турнира. Для Калси соревнования завершились.

Соревнования проходят в Дакаре

Боксёрский турнир юношеских Олимпийских игр продлится с 7 по 12 ноября. В соревнованиях участвуют 116 спортсменов, представляющих 77 национальных олимпийских комитетов.

Медали разыгрываются в десяти весовых категориях: пяти среди девушек и пяти среди юношей.

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