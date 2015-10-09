Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 23:10
 

Казахстан вырвал победу и вышел в четвертьфинал Олимпиады по боксу

  Комментарии

Поделиться
Казахстан вырвал победу и вышел в четвертьфинал Олимпиады по боксу Фото: ©instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанская боксёрша Марал Толепберген пробилась в четвертьфинал юношеских Олимпийских игр-2026 в Дакаре (Сенегал), одержав победу над представительницей Великобритании Джаей Калси, передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанская боксёрша Марал Толепберген пробилась в четвертьфинал юношеских Олимпийских игр-2026 в Дакаре (Сенегал), одержав победу над представительницей Великобритании Джаей Калси, передают Vesti.kz.

Толепберген выиграла раздельным решением судей

Соперницы встретились в предварительном раунде 1/8 финала весовой категории до 54 килограммов. По итогам трёх раундов судьи раздельным решением со счётом 3:1 отдали предпочтение казахстанской спортсменке.

Таким образом, Толепберген продолжит борьбу за медали и выступит в четвертьфинале турнира. Для Калси соревнования завершились.

Соревнования проходят в Дакаре

Боксёрский турнир юношеских Олимпийских игр продлится с 7 по 12 ноября. В соревнованиях участвуют 116 спортсменов, представляющих 77 национальных олимпийских комитетов.

Медали разыгрываются в десяти весовых категориях: пяти среди девушек и пяти среди юношей.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!