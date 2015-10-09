В казахстанском футболе наступает межсезонье, и многие клубы не определились с позицией главного тренера на будущий год. Корреспондент Vesti.kz ранее составил список заметных казахстанских тренеров без работы, а теперь выделяет иностранных специалистов, которые уже успешно проявили себя в КПЛ и могут быть востребованы в ближайшее время.

Наиболее актуальная фигура для клубов КПЛ на данный момент, конечно же, Андрей Мартин. Теперь уже бывший тренер "Ордабасы" добился исторического "золотого дубля" в Шымкенте, но новый контракт ему не предложили. Парадокс? Со стороны восприятия болельщика - да, но руководство "Ордабасы" смотрит на ситуацию иначе. Клуб жаждет успеха в Лиге чемпионов и, вероятно, считает, что Мартин не тот тренер, который осилит и эту планку. Но в КПЛ молдавский тренер точно упрочил свою репутацию и, судя по публичным заявлениям Мартина, он готов продолжить работу в Казахстане.

Еще один чемпион Казахстана, который ныне в ожидании интересных проектов, -. С момента ухода белорусского тренера из "Кайрата" прошло аж пять лет и определенно он стал гораздо опытнее. Это не значит, что он изменил своим принципам, но его работа на Кипре была успешной и заслуживающей внимания.

В то же время в российском клубе "Пари НН" тренер вновь не проявил гибкость и в итоге это обернулось для него увольнением. Очевидно, что Шпилевский сильно связан с "Кайратом" и, кстати, даже сейчас нельзя исключать его возвращения именно в Алматы.

В остальных клубах КПЛ белорусского тренера вряд ли будут рассматривать, да и он сам наверняка предпочтет идти лишь в ту команду, где есть высокий организационный и инфраструктурный уровень.

Сразу после ухода Магомеда Адиева из сборной Казахстана его почти каждое полугодие сватают в тот или иной казахстанский клуб. Самая нашумевшая история возвращения Адиева была связана с "Актобе", и, по сути, она стоила для тренера работы в "Крыльях Советов". С того времени (апрель 2026 года) российский тренер, как говорят в таких случаях, в творческом отпуске.

Адиев сознательно взял продолжительную паузу после того стресса, который пережил в Самаре. И это действительно правильное решение, ведь по сути после сборной Казахстана у него не было столь же успешных периодов работы хотя бы на дистанции в полгода. Однако в Казахстане профиль тренера Адиева импонирует многим и нет никаких сомнений, что ему либо уже поступают, либо будут поступать звонки от потенциальных работодателей из КПЛ.

не имеет титулов в Казахстане и многие противоречиво высказываются о его работе. Но с точки зрения яркости и содержания игры его "Тобол" в сезоне-2023, особенно в еврокубковой кампании, был одной из лучших команд Казахстана за последние годы. К тому же именно серб дал сильный буст карьере Ислама Чеснокова.

Да, в "Кызылжаре" у Чурчича уже не было таких вспышек, но объективно там и уровень команды был гораздо ниже той, что подобралась в Костанае. Едва ли Чурчича сейчас будут рассматривать топ-клубы Казахстана, но для команд среднего значения он как минимум интересный и обсуждаемый кандидат.

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