Сегодня, 25 ноября, астанинский "Барыс" сыграет с череповецкой "Северсталью" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Астане и начнётся в 19:00 по местному времени.

Искусственный интеллект считает фаворитом предстоящего матча череповецкую "Северсталь", а наиболее вероятным сценарием называет упорную победу гостей с разницей в одну-две шайбы (например, со счётом 3:2 или 4:2).

Почему "Северсталь" выглядит предпочтительнее

Разная текущая форма. Череповчане подходят к игре на пике тонуса - команда идёт на серии из шести побед подряд, включая недавний выездной успех в Новосибирске над "Сибирью" (4:2). У "Барыса" обратная динамика: астанчане уступили в трёх матчах кряду и балансируют на границе зоны плей-офф Восточной конференции.

Преимущество в очных встречах. Хотя общая статистика противостояния в КХЛ почти равная (18 побед у "Северстали" против 17 у "Барыса"), на дистанции последних сезонов гости чувствуют себя в Астане максимально уверенно - они выиграли пять из шести последних матчей на льду "Барыс Арены".

Низкая результативность. Пять из семи последних очных матчей между этими соперниками завершились с общим количеством заброшенных шайб не более пяти, что говорит о плотной обороне и высокой цене каждой ошибки.

Что может сыграть за "Барыс"

Свежесть и домашний лёд. Астанчане имели двое полных суток на восстановление после предыдущей домашней игры с минским "Динамо" (1:2). "Северсталь" же проводит выездную серию и сыграла в Новосибирске накануне, поэтому в третьем периоде у хозяев может появиться преимущество в скорости и физических кондициях.

Напомним, что "Северсталь" с 38 очками занимает третье место в таблице Западной конференции, тогда как "Барыс" с 29 очками располагается на девятой строчке в таблице Восточной конференции.

Прямая трансляция матча "Барыса" с одним из лидеров КХЛ

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