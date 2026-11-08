Конор Макгрегор объявил соперника на последний бой в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор (22-7) намерен провести третий поединок с американцем Максом Холлоуэем (28-9), который должен стать для него последним в организации, передают Vesti.kz.

Макгрегор хочет провести трилогию с Холлоуэем

38-летний Макгрегор подчеркнул, что хочет завершить противостояние с Холлоуэем и не рассматривает других соперников в качестве приоритета.

"Это должен быть Холлоуэй. Нужно просто провести этот чертов бой еще раз! Тот парень ни разу не пошел в размен. Именно он просил рефери остановить поединок. Я бы разобрался с ним даже на одной ноге. То, что произошло, стало для меня настоящим потрясением, и я до сих пор переживаю из-за этого. Поэтому нам необходимо встретиться снова", — заявил Макгрегор на пресс-конференции BKFC 96.

История противостояния Макгрегора и Холлоуэя

Впервые бойцы встретились в августе 2013 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал ирландец. Реванш состоялся 11 июля 2026 года на турнире UFC 329, однако продлился всего 69 секунд. Макгрегор получил серьёзную травму колена и потерпел поражение техническим нокаутом.

Для ирландца тот поединок стал первым официальным выходом в октагон с июля 2021 года. Тогда он также уступил американцу Дастину Порье, сломав ногу во время боя.

Макгрегор рассчитывает вернуться в октагон летом 2027 года после восстановления от операции. Ранее 38-летний боец сообщал, что следующий поединок станет последним по его действующему контракту с UFC.

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