Макгрегор потерпел досрочное поражение после возвращения в UFC

Ирландец Конор Макгрегор (22-7) потерпел досрочное поражение от американца Макса Холлоуэя (28-9) в главном событии UFC 329 в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Развязка боя, проходившего в полусреднем весе, наступила в начале первого раунда. Макгрегор получил травму ноги и ему засчитали поражение техническим нокаутом. Для Конора это был первый поединок за пять лет, в котором он потерпел седьмое поражение в карьере при 22 победах. Холлоуэй, в свою очередь, отпраздновал 28-ю победу при девяти неудачах.

Первый бой Макгрегора и Холлоуэя состоялся 17 августа 2013 года, тогда ирландец победил единогласным решением судей.

Dawg Conor McGregor should just retire at this point#UFC329pic.twitter.com/MZfEYtvPUD — A L L D A Y 🚀 (@AllDAYZ77) July 12, 2026

Напомним, что в главном карде бился американский боец наилегчайшей весовой категории Брэндон Ройвал (18-9) и финишировал в третьем раунде англичанина Лонэ Кавану (10-2), а после боя бросил вызов казахстанцу Асу Алмабаеву (24-3).

При этом соглавный бой UFC 329 завершился за 52 секунды.

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