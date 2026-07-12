За 52 секунды завершился соглавный бой UFC 329

Британский легковес Пэдди Пимблетт (24-4) одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени (17-4) в соглавном событии турнира UFC 329 в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.
Пимблетт за 52 секунды задушил оппонента, потерявшего сознание.
Для британца это 24-я победа при четырёх поражениях, тогда как Сен-Дени проиграл четвёртый поединок при 17 выигрышах.
Напомним, что главным событием UFC 329 станет реванш ирландца Конора Макгрегора (22-6) и американца Макса Холлоуэя (27-9) в полусреднем весе. 17 августа 2013 года Макгрегор победил единогласным решением судей.
ESPECTACULAR SUMISIÓN🔥@PaddyTheBaddy 🏴 prende la arena con una sumisión en menos de un minuto 🫡#UFC329 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/vQiI4s8hU2— UFC Español (@UFCEspanol) July 12, 2026
Топовый боец UFC после победы вызвал на бой Алмабаева
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама