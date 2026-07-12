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UFC
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За 52 секунды завершился соглавный бой UFC 329

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За 52 секунды завершился соглавный бой UFC 329 ©UFC

Британский легковес Пэдди Пимблетт (24-4) одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени (17-4) в соглавном событии турнира UFC 329 в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

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Британский легковес Пэдди Пимблетт (24-4) одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени (17-4) в соглавном событии турнира UFC 329 в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Пимблетт за 52 секунды задушил оппонента, потерявшего сознание.

Для британца это 24-я победа при четырёх поражениях, тогда как Сен-Дени проиграл четвёртый поединок при 17 выигрышах.

Напомним, что главным событием UFC 329 станет реванш ирландца Конора Макгрегора (22-6) и американца Макса Холлоуэя (27-9) в полусреднем весе. 17 августа 2013 года Макгрегор победил единогласным решением судей.

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