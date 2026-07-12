Топовый боец UFC после победы вызвал на бой Алмабаева

Американский боец наилегчайшей весовой категории Брэндон Ройвал (18-9) одержал досрочную победу на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

В главном карде он встречался против англичанина Лонэ Каваны (10-2), которого задушил в третьем раунде.

'RAW DOG' STAYS IN THE TOP 5 😤@BrandonRoyval leaves #UFC329 with the submission victory in RD3!



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Таким образом, Ройвал прервал неудачную серию из двух поражений, для него это 18-я победа в карьере при девяти неудачах. Кавана, в свою очередь, потерпел второе поражение, имея в активе десять побед. И это его первый в карьере проигрыш сабмишеном.

После боя Ройвал бросил вызов казахстанцу Асу Алмабаеву (24-3).

Ройвал на данный момент занимает четвёртое место в рейтинге наилегчайшего веса UFC, тогда как Алмабаев идёт шестым. Чемпионом дивизиона является американский боец мьянманского происхождения Джошуа Ван (17-2).

Напомним, что главным событием UFC 329 станет реванш ирландца Конора Макгрегора (22-6) и американца Макса Холлоуэя (27-9) в полусреднем весе. Они бились 17 августа 2013 года и тогда Макгрегор победил единогласным решением судей.

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