Конор Макгрегор объявил последний бой в карьере

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил о намерении завершить карьеру, сообщают Vesti.kz.

По совам ирландского бойца, следующий поединок по правилам ММА станет для него последним.

"Я действительно постараюсь раскрутить свой следующий бой. Мой последний бой. Посмотрим, каких показателей смогу достичь. Я продолжу бить собственные рекорды", - написал 38-летний Макгрегор у себя в соцсети X.

Также он высказался о коммерческих показателях боя мексиканского боксёра Сауля Канело Альвареса, победившего француза Кристиана Мбилли и завоевавшего пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) во втором среднем весе.

"Сколько просмотров собрал бой Канело? Сколько было зрителей? Какие сборы? Чувак, я обхожу всех этих людей по продажам. С огромным отрывом. Каждого из них. Без каких-либо усилий. Может, даже всех вместе взятых", - отметил Макгрегор.

Макгрегор также заявил, что его предыдущий поединок против американца Макса Холлоуэя состоялся в один день с четвертьфинальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Швейцарии (3:1, в дополнительное время), однако бой все равно показал высокие коммерческие результаты.

Напомним, в июле 2026 года Макгрегор проиграл Холлоуэю техническим нокаутом в первом раунде из-за травмы колена. До этого ирландец не выступал с июля 2021 года, когда уступил американцу Дастину Порье из-за перелома ноги.

Всего на счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и семь поражений в ММА.

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