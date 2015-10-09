Ямаль уделал Мбаппе, Холанда, Кейна и возглавил список лучших

Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль возглавил рейтинг самых результативных футболистов текущего сезона по системе "гол + пас", передают Vesti.kz.

Ямаль опередил мировых звёзд

По данным TouchlineX, испанский футболист совершил 28 результативных действий в этом сезоне. По данному показателю он опережает всех остальных игроков.

Ближайшим преследователем Ямаля является нападающий "Баварии" Харри Кейн, на счету которого 25 результативных действий. Третье место занимает его одноклубник Майкл Олисе (24).

Рейтинг самых результативных игроков

• Ламин Ямаль ("Барселона") - 28 результативных действий;

• Харри Кейн ("Бавария") - 25;

• Майкл Олисе ("Бавария") - 24;

• Рафинья ("Барселона") - 22;

• Килиан Мбаппе ("Реал") - 19;

• Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 16.

Ранее Ямаль добился уникального достижения в Европе, подробности - тут.

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