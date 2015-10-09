Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 13:34
 

Ямаль уделал Мбаппе, Холанда, Кейна и возглавил список лучших

  Комментарии

Поделиться
Ямаль уделал Мбаппе, Холанда, Кейна и возглавил список лучших Ламин Ямаль. Фото: Depositphotos/Musiu0©

Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль возглавил рейтинг самых результативных футболистов текущего сезона по системе "гол + пас", передают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль возглавил рейтинг самых результативных футболистов текущего сезона по системе "гол + пас", передают Vesti.kz.

Ямаль опередил мировых звёзд

По данным TouchlineX, испанский футболист совершил 28 результативных действий в этом сезоне. По данному показателю он опережает всех остальных игроков.

Ближайшим преследователем Ямаля является нападающий "Баварии" Харри Кейн, на счету которого 25 результативных действий. Третье место занимает его одноклубник Майкл Олисе (24).

Рейтинг самых результативных игроков

• Ламин Ямаль ("Барселона") - 28 результативных действий;
• Харри Кейн ("Бавария") - 25;
• Майкл Олисе ("Бавария") - 24;
• Рафинья ("Барселона") - 22;
• Килиан Мбаппе ("Реал") - 19;
• Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 16.

Ранее Ямаль добился уникального достижения в Европе, подробности - тут.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 11 9 0 2 28-10 27
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
9 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
10 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
11 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
12 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
13 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
14 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
15 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
16 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2026/27   •   Испания, Барселона   •   Тур 4, мужчины
4 ноября 01:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Астон Вилла
Проголосовало 79 человек

Реклама

Живи спортом!