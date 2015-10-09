"Мы были намного лучше "Реала": звезда "Барселоны" выступил с громким заявлением

Вингер "Барселоны" Энтони Гордон высказался о недавних поражениях каталонцев от ПСЖ (2:4) в Лиге чемпионов и мадридского "Реала" (1:2) в чемпионате Испании, сообщают Vesti.kz.

Англичанин не согласился с тем, что соперники превзошли сине-гранатовых по качеству игры, и объяснил, почему результаты сложились не в пользу его команды.

По мнению Гордона, у ПСЖ было преимущество в подготовке к встрече, тогда как в противостоянии с мадридцами "Барселона" заслуживала победы.

"Ни "Реал" Мадрид, ни ПСЖ не превосходят нас. Нужно учитывать обстоятельства: ПСЖ перед нашей игрой давал отдых своим основным игрокам в своей лиге, в то время как у нас такой возможности для ротации не было. Что касается матча с мадридцами, мы должны были обыгрывать "Реал". Мы были намного лучше них. Полностью владели мячом, доминировали и имели лучшие моменты для взятия ворот", - приводит слова Гордона Альберт Ортега в социальной сети X.

Gordon: "Ni el Real Madrid ni el PSG son superiores a nosotros. El PSG dio descansó a los titulares en su liga, nosotros no tuvimos ese privilegio". "Tendríamos que haber ganado al Real Madrid. Fuimos mucho mejores que ellos. Tuvimos la posesión y las mejores ocasiones". https://t.co/fbGDswrxm9 — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 2, 2026

Ближайший матч "Барселона" проведёт в Лиге чемпионов: в рамках четвёртого тура общего этапа каталонцы примут английскую "Астон Виллу". Встреча состоится в ночь с 3 на 4 ноября.

Затем сине-гранатовых ждёт выезд в Мадрид, где они сыграют с "Атлетико" в 12-м туре чемпионата Испании. Матч запланирован на ночь с 8 на 9 ноября.

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