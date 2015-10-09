Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 21:54
 

"Мы были намного лучше "Реала": звезда "Барселоны" выступил с громким заявлением

  Комментарии

Поделиться
"Мы были намного лучше "Реала": звезда "Барселоны" выступил с громким заявлением ©x.com/FCBarcelona

Вингер "Барселоны" Энтони Гордон высказался о недавних поражениях каталонцев от ПСЖ (2:4) в Лиге чемпионов и мадридского "Реала" (1:2) в чемпионате Испании, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Вингер "Барселоны" Энтони Гордон высказался о недавних поражениях каталонцев от ПСЖ (2:4) в Лиге чемпионов и мадридского "Реала" (1:2) в чемпионате Испании, сообщают Vesti.kz.

Англичанин не согласился с тем, что соперники превзошли сине-гранатовых по качеству игры, и объяснил, почему результаты сложились не в пользу его команды.

По мнению Гордона, у ПСЖ было преимущество в подготовке к встрече, тогда как в противостоянии с мадридцами "Барселона" заслуживала победы.

"Ни "Реал" Мадрид, ни ПСЖ не превосходят нас. Нужно учитывать обстоятельства: ПСЖ перед нашей игрой давал отдых своим основным игрокам в своей лиге, в то время как у нас такой возможности для ротации не было.

Что касается матча с мадридцами, мы должны были обыгрывать "Реал". Мы были намного лучше них. Полностью владели мячом, доминировали и имели лучшие моменты для взятия ворот", - приводит слова Гордона Альберт Ортега в социальной сети X.

Ближайший матч "Барселона" проведёт в Лиге чемпионов: в рамках четвёртого тура общего этапа каталонцы примут английскую "Астон Виллу". Встреча состоится в ночь с 3 на 4 ноября.

Затем сине-гранатовых ждёт выезд в Мадрид, где они сыграют с "Атлетико" в 12-м туре чемпионата Испании. Матч запланирован на ночь с 8 на 9 ноября.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 3 3 0 0 14-5 9
2 Астон Вилла 3 3 0 0 12-3 9
3 Ливерпуль 3 3 0 0 12-7 9
4 Реал М 3 3 0 0 10-5 9
5 Бетис 3 3 0 0 7-4 9
6 Штутгарт-1893 3 2 1 0 7-2 7
7 Арсенал 3 2 1 0 6-2 7
8 Барселона 3 2 0 1 11-6 6
9 Комо 3 2 0 1 10-5 6
10 Манчестер Сити 3 2 0 1 9-5 6
11 Брюгге 3 2 0 1 9-6 6
12 Спортинг Л 3 2 0 1 7-4 6
13 Боруссия-09 Д 3 2 0 1 5-4 6
14 Бавария 3 1 2 0 10-5 5
15 Рома 3 1 1 1 8-5 4
16 Атлетико М 3 1 1 1 4-3 4
17 Шахтер Д 3 1 1 1 4-3 4
18 ПСВ Эйндховен 3 1 1 1 2-2 4
19 Вильярреал 3 1 0 2 8-8 3
20 Манчестер Юнайтед 3 1 0 2 5-6 3
21 Интер 3 1 0 2 5-6 3
22 Наполи 3 1 0 2 5-7 3
23 ЛАСК Линц 3 1 0 2 6-9 3
24 Галатасарай 3 1 0 2 6-9 3
25 Сабах 3 1 0 2 3-6 3
26 Фейеноорд 3 1 0 2 4-8 3
27 Ланс 3 1 0 2 3-7 3
28 Буде-Глимт 3 1 0 2 4-9 3
29 АЕК Аф 3 1 0 2 3-8 3
30 РБ Лейпциг 3 1 0 2 3-8 3
31 Фенербахче 3 0 2 1 3-9 2
32 Славия П 3 0 1 2 4-7 1
33 Викинг 3 0 1 2 5-9 1
34 Порту 3 0 0 3 2-6 0
35 Лилль 3 0 0 3 4-10 0
36 Слован Бр 3 0 0 3 1-13 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 11 9 0 2 28-10 27
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
9 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
10 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
11 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
12 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
13 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
14 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
15 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
16 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2026/27   •   Испания, Барселона   •   Тур 4, мужчины
4 ноября 01:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Астон Вилла
Проголосовало 120 человек

Реклама

Живи спортом!