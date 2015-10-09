Флик ответил критикам после поражений от ПСЖ и "Реала"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик отреагировал на критику команды после двух подряд поражений - от ПСЖ в Лиге чемпионов (2:4) и мадридского "Реала" в чемпионате Испании (1:2), сообщают Vesti.kz.

Немецкий специалист признал, что результаты вызывают повышенное внимание, однако подчеркнул: неудачи не заставили каталонцев отказаться от своих амбиций. По словам Флика, "Барселона" по-прежнему способна бороться за главные трофеи сезона.

"Меня это не удивляет - такова реальность. Свои амбиции нужно подтверждать делом. Мы показали свой лучший футбол, нам не за что оправдываться. Результат мог бы быть иным. Но мы находимся на одном уровне с "Реалом" и ПСЖ. Я сосредоточен на предстоящих матчах, не оглядываюсь назад - ни на поражения, ни на победы. У нас есть всё необходимое, чтобы достичь наших целей: выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов. Я уверен в нашем потенциале и в том, что мы способны войти в историю. Поражения ничего не изменили. В футболе принято заострять внимание на поражениях - они вызывают больший интерес. Если бы я был на вашем месте, тоже говорил бы о поражениях. Это нормально", - приводит слова Флика Marca.

В следующем матче "Барселона" сыграет на своём поле с английской "Астон Виллой". Игра состоится в ночь с 3 на 4 ноября в рамках четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов.

В Ла Лиге каталонцы следующую игру проведут на выезде против "Атлетико". Матч 12-го тура в Мадриде пройдёт в ночь с 8 на 9 ноября.

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