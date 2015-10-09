Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ: конкуренты сильно отстают

Суперкомпьютер Opta пересчитал шансы претендентов на чемпионский титул Английской премьер-лиги после матчей девятого тура, сообщают Vesti.kz.

Главным фаворитом сезона остаётся лондонский "Арсенал", который заметно оторвался от конкурентов по версии аналитической модели.

Вероятность того, что команда Микеля Артеты завершит сезон на первом месте, составляет 68,2 процента.

Ближайшим преследователем лондонцев считается "Манчестер Сити". Суперкомпьютер оценивает шансы манчестерского клуба на чемпионство в 18,9 процента. Третью строчку в рейтинге занимает "Брайтон" с показателем 6,9 процента.

В пятёрку главных претендентов также вошли "Ливерпуль" (3,1 процента) и "Челси" (1,4 процента).

После девяти туров "Арсенал" возглавляет таблицу АПЛ, набрав 24 очка. Ближайший преследователь отстаёт от команды Артеты на три балла.

Скриншот: theanalyst.com©

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