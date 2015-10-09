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Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ: конкуренты сильно отстают

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Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ: конкуренты сильно отстают ©Depositphotos.com/InkDropCreative

Суперкомпьютер Opta пересчитал шансы претендентов на чемпионский титул Английской премьер-лиги после матчей девятого тура, сообщают Vesti.kz.

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Суперкомпьютер Opta пересчитал шансы претендентов на чемпионский титул Английской премьер-лиги после матчей девятого тура, сообщают Vesti.kz.

Главным фаворитом сезона остаётся лондонский "Арсенал", который заметно оторвался от конкурентов по версии аналитической модели.

Вероятность того, что команда Микеля Артеты завершит сезон на первом месте, составляет 68,2 процента.

Ближайшим преследователем лондонцев считается "Манчестер Сити". Суперкомпьютер оценивает шансы манчестерского клуба на чемпионство в 18,9 процента. Третью строчку в рейтинге занимает "Брайтон" с показателем 6,9 процента.

В пятёрку главных претендентов также вошли "Ливерпуль" (3,1 процента) и "Челси" (1,4 процента).

Фавориты АПЛ по версии Opta

После девяти туров "Арсенал" возглавляет таблицу АПЛ, набрав 24 очка. Ближайший преследователь отстаёт от команды Артеты на три балла.

Скриншот: theanalyst.com©

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 9 8 0 1 14-5 24
2 Манчестер Сити 9 7 0 2 20-10 21
3 Брайтон энд Хов Альбион 9 6 1 2 24-7 19
4 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5 Ливерпуль 9 4 3 2 11-9 15
6 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
7 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
8 Тоттенхэм Хотспур 9 3 3 3 10-10 12
9 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
10 Халл Сити 9 2 5 2 11-10 11
11 Лидс Юнайтед 9 2 5 2 9-8 11
12 Ньюкасл Юнайтед 8 3 2 3 12-14 11
13 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
14 Эвертон 8 2 4 2 8-9 10
15 Фулхэм 9 2 3 4 9-11 9
16 Ковентри Сити 9 3 0 6 9-16 9
17 Манчестер Юнайтед 9 1 4 4 10-15 7
18 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
19 Ноттингем Форест 9 1 3 5 6-12 6
20 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5

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Лига чемпионов 2026/27   •   Англия, Манчестер   •   Тур 4, мужчины
4 ноября 01:00   •   не начат
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