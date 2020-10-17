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Команда Кайрат Odessa team

Игроки Трансферы Статистика Рейтинг команд Рейтинг игроков Правила Блог Просмотры: 0
Пользователь
SuperVlad
Рейтинг
1 (Зритель)
Команда
Кайрат Odessa team
Дата основания
Сегодня 10:45
Стоимость, €
9,7 млн
Бюджет, €
300 тыс
Набранные очки
0
Место в рейтинге
34
Выберите этап турнира:
Кайрат Аймбетов
Ордабасы Хижниченко
Астана Щеткин
Ордабасы Пауло - Да Силва
Астана Томасов
Кайрат Абикен
Жетысу Жулпа
Кайрат Суюмбаев
Ордабасы Фонтанелло
Жетысу Мавутор
Астана Эрич

Правила управления командой

Команда должна состоять из 11 игроков. Вратарь: 1. Защитник: 3-5. Полузащитник: 2-5. Нападающий: 1-3.
Лимит трансферов в текущем туре: 11. Лимит покупки игроков, выступающих за один клуб: 3 (в текущем туре).
Статистика
Футбол
  • Хоккей
  • Футбол
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Пляжный футбол
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