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Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
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Команда Фк Алаш

Игроки Трансферы Статистика Рейтинг команд Рейтинг игроков Правила Блог Просмотры: 0
Пользователь
MAGA SUNAK
Рейтинг
1 (Зритель)
Команда
Фк Алаш
Дата основания
Сегодня 14:31
Стоимость, €
0
Бюджет, €
10 млн
Набранные очки
0
Место в рейтинге
36
Выберите этап турнира:

Правила управления командой

Команда должна состоять из 11 игроков. Вратарь: 1. Защитник: 3-5. Полузащитник: 2-5. Нападающий: 1-3.
Лимит трансферов в текущем туре: 3. Лимит покупки игроков, выступающих за один клуб: 3 (в текущем туре).
Статистика
Футбол
  • Хоккей
  • Футбол
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Пляжный футбол
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Матчи тура

17 октября Казахстан, Алматы, Стадион "Жас Кыран" Окжетпес (Кокшетау) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) 2:1 закончен
17 октября Казахстан, Алматинская обл., Талгар, Футбольная база национальных команд Тараз (Тараз) Кайсар (Кызылорда) 2:2 закончен
18 октября Казахстан, Алматы, Стадион им. Т. Сегизбаева Шахтер (Караганда) Ордабасы (Шымкент) 0:1 закончен
18 октября Казахстан, Алматы, Стадион "Жас Кыран" Жетысу (Талдыкорган) Кайрат (Алматы) 2:4 закончен
18 октября Казахстан, Алматы, Центральный стадион Каспий (Актау) Тобол (Костанай) 0:1 закончен

Следующий тур (Тур 14)

21 октября Казахстан, Алматы, Стадион им. Т. Сегизбаева Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Тараз (Тараз) 1:0 закончен
22 октября Казахстан, Алматы, Стадион "Жас Кыран" Астана (Нур-Султан) Тобол (Костанай) 1:0 закончен
22 октября Казахстан, Алматы, Центральный стадион Кайрат (Алматы) Каспий (Актау) 3:1 закончен
22 октября Казахстан, Алматинская обл., Талгар, Футбольная база национальных команд Ордабасы (Шымкент) Жетысу (Талдыкорган) 3:1 закончен
22 октября Казахстан, Алматы, Стадион им. Т. Сегизбаева Кайсар (Кызылорда) Шахтер (Караганда) 2:0 закончен
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