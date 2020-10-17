Правила управления командойКоманда должна состоять из 11 игроков. Вратарь: 1. Защитник: 3-5. Полузащитник: 2-5. Нападающий: 1-3.
Лимит трансферов в текущем туре: 3. Лимит покупки игроков, выступающих за один клуб: 3 (в текущем туре).
|17 октября
|Окжетпес (Кокшетау)
|Кызыл-Жар СК (Петропавловск)
|2:1
|закончен
|17 октября
|Тараз (Тараз)
|Кайсар (Кызылорда)
|2:2
|закончен
|18 октября
|Шахтер (Караганда)
|Ордабасы (Шымкент)
|0:1
|закончен
|18 октября
|Жетысу (Талдыкорган)
|Кайрат (Алматы)
|2:4
|закончен
|18 октября
|Каспий (Актау)
|Тобол (Костанай)
|0:1
|закончен
|21 октября
|Кызыл-Жар СК (Петропавловск)
|Тараз (Тараз)
|1:0
|закончен
|22 октября
|Астана (Нур-Султан)
|Тобол (Костанай)
|1:0
|закончен
|22 октября
|Кайрат (Алматы)
|Каспий (Актау)
|3:1
|закончен
|22 октября
|Ордабасы (Шымкент)
|Жетысу (Талдыкорган)
|3:1
|закончен
|22 октября
|Кайсар (Кызылорда)
|Шахтер (Караганда)
|2:0
|закончен