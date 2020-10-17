Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Команда Жанаарка

Игроки Трансферы Статистика Рейтинг команд Рейтинг игроков Правила Блог Просмотры: 0
Пользователь
Tomas Kramer
Рейтинг
51 (Юниор)
Команда
Жанаарка
Дата основания
Сегодня 18:46
Стоимость, €
9,55 млн
Бюджет, €
450 тыс
Набранные очки
0
Место в рейтинге
33
Выберите этап турнира:
Шахтер Таттыбаев
Кайрат Аймбетов
Астана Барсегян
Кайрат Оганесян
Кызыл-Жар СК Драченко
Шахтер Мингазов
Кайрат Суюмбаев
Шахтер Буйволов
Тобол Малый
Астана Шомко
Тобол Шацкий

Правила управления командой

Команда должна состоять из 11 игроков. Вратарь: 1. Защитник: 3-5. Полузащитник: 2-5. Нападающий: 1-3.
Лимит трансферов в текущем туре: 11. Лимит покупки игроков, выступающих за один клуб: 3 (в текущем туре).
Статистика
Футбол
  • Хоккей
  • Футбол
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Пляжный футбол
Популярные
/
Обсуждаемые
Сегодня
Неделя
Месяц
ЦСКА с Зайнутдиновым обыграл аутсайдера и вышел на первое место в РПЛ 0
"Я играл против него в НХЛ. Он усилит нашу команду". Фрэттин - о новичке "Барыса" 0
Определились финалисты за "Золотой контракт" из Казахстана и обладатели титулов от WBC и WBO 0
Определился победитель турнира ATP 250 Astana Open 0
Следующий соперник "Барыса" пропустил семь шайб и потерпел восьмое поражение подряд 0
"Моя мечта – переехать с семьей в Казахстан". Меркель - о карьере в "Милане" и Европе, новом вызове и отце из "Кайрата" 0
Сабина Алтынбекова нашла себе "мужа" и разгневала Куата Хамитова 0
"Такое подозрение может быть только у болельщиков "Спартака". Как Генич заступился за Зайнутдинова 0
"Этот узбекский парень". Российский менеджер рассказал о невероятном интересе к Зайнутдинову 0
Двухметровый вариант. В "Барысе" нашли еще одного напарника для Даррена Дица 0
"Проиграл всю борьбу". Российский портал оценил игру Зайнутдинова в матче Лиги Европы 0
"Даже представить не мог, что буду с ним играть". Зайнутдинов - об Акинфееве и новой позиции в ЦСКА 0
Прямая трансляция боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи и других поединков UFC 254 с участием казахстанца 0
Над пропастью. Тяжелейший поединок Каната Ислама на профи-ринге 0
"Что за монстр?! Его будут сравнивать с GGG". Как мир отреагировал на брутальный нокаут от Алимханулы 0
Сабина Алтынбекова нашла себе "мужа" и разгневала Куата Хамитова 0
"Я выиграл у Жалгаса и даже получил гонорар за победу". Российский боец - о поражении от Жумагулова, судействе и реванше с казахстанцем в UFC 0
Избил 40 человек, сидел на наркотиках и пережил взрыв гранаты. Почему вас удивит история соперника Рахмонова по дебюту в UFC 0
Сегодня
Неделя
Месяц
"Кайрат" заслуживает быть чемпионом". Деспотович - об уходе из "Астаны", возвращении в Казахстан и дружбе с Куатом и Зайнутдиновым 0
"Возможно, именно с этим связана часть "вбросов" и фейков". Лория - о задачах "Астаны", назначении Тихонова и плате журналистам 0
"Сиди в своем Казахстане, деньги получай". Российский журналист жестко ответил легионеру "Барыса" 0
"Барыс" объявил о подписании защитника с опытом игры в НХЛ 0
Следующий соперник "Барыса" пропустил семь шайб и потерпел восьмое поражение подряд 0
"Я не вижу "Барыс" в плей-офф". Эксперт - о возможной смене тренера, проблемных зонах и новичках 0
"Кайрат" победил "Астану" и приблизился к первому за 16 лет чемпионству в КПЛ 0
Михаил Гурман может покинуть "Астану" из-за провального сезона 0
Чемпионство под вопросом? "Кайрат" и "Астана" еще могут сыграть "золотой" матч в КПЛ 0
"Кайрат" заслуживает быть чемпионом". Деспотович - об уходе из "Астаны", возвращении в Казахстан и дружбе с Куатом и Зайнутдиновым 0
"Астана" крупно обыграла "Окжетпес" и одержала вторую победу подряд в КПЛ при Тихонове 0
"Постараемся написать новую главу в истории "Кайрата". Шпилевский - о победе над "Астаной" и чемпионстве в КПЛ 0
"Кайрат" разгромил "Астану" и оторвался на восемь очков 0
Сборная Казахстана сыграла вничью с Албанией и сохранила лидерство в группе Лиги наций 0
"Кайрат" победил "Астану" и приблизился к первому за 16 лет чемпионству в КПЛ 0
"Кайрат" сделал камбэк 0:2 в матче с двумя пенальти, обыграл "Жетысу" и оторвался от "Астаны" 0
"Кайрат" разгромил "Тобол" и оторвался на 14 очков от "Астаны". Вагнер не забил пенальти 0
"Команда при нем прибавит". Абдулин - о новом тренере "Астаны" и чемпионской гонке с "Кайратом" 0

Матчи тура

3 ноября Казахстан, Алматы, Стадион "Жас Кыран" Тобол (Костанай) Кайсар (Кызылорда) не начат
3 ноября Казахстан, Алматы, Центральный стадион Кайрат (Алматы) Ордабасы (Шымкент) не начат
4 ноября Казахстан, Алматы, Стадион "Жас Кыран" Тараз (Тараз) Астана (Нур-Султан) не начат
4 ноября Казахстан, Алматы, Стадион им. Т. Сегизбаева Шахтер (Караганда) Окжетпес (Кокшетау) не начат
4 ноября Казахстан, Алматинская обл., Талгар, Футбольная база национальных команд Каспий (Актау) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) не начат

Следующий тур (Тур 18)

11 марта 2020 Казахстан, Алматы, Стадион "Жас Кыран" Астана (Нур-Султан) Ордабасы (Шымкент) 1:1 закончен
7 ноября Казахстан, Алматинская обл., Талгар Кайсар (Кызылорда) Кайрат (Алматы) не начат
8 ноября Казахстан, Алматы Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Тобол (Костанай) не начат
8 ноября Казахстан, Алматы Окжетпес (Кокшетау) Жетысу (Талдыкорган) не начат
8 ноября Казахстан, Алматы Тараз (Тараз) Шахтер (Караганда) не начат
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика