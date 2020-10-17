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Команда ANF2020

Игроки Трансферы Статистика Рейтинг команд Рейтинг игроков Правила Блог Просмотры: 0
Пользователь
Артем Ни
Рейтинг
1 (Зритель)
Команда
ANF2020
Дата основания
Сегодня 12:36
Стоимость, €
3,575 млн
Бюджет, €
6,425 млн
Набранные очки
0
Место в рейтинге
28
Выберите этап турнира:
Тобол Омиртаев
Кызыл-Жар СК Драченко
Кызыл-Жар СК Коне
Шахтер Тапалов
Каспий Шахметов
Тобол Фонсека Фернандес
Кызыл-Жар СК Шаихов
Шахтер Баа
Кайсар Граф
Тараз Айтбаев
Кайсар Исламкулов

Правила управления командой

Команда должна состоять из 11 игроков. Вратарь: 1. Защитник: 3-5. Полузащитник: 2-5. Нападающий: 1-3.
Лимит трансферов в текущем туре: 11. Лимит покупки игроков, выступающих за один клуб: 3 (в текущем туре).
Статистика
Футбол
  • Хоккей
  • Футбол
  • Футзал
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
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Матчи тура

Вчера Казахстан, Алматы, Стадион им. Т. Сегизбаева Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Тараз (Тараз) 1:0 закончен
Сегодня Казахстан, Алматы, Стадион "Жас Кыран" Астана (Нур-Султан) Тобол (Костанай) не начат
Сегодня Казахстан, Алматы, Центральный стадион Кайрат (Алматы) Каспий (Актау) не начат
Сегодня Казахстан, Алматинская обл., Талгар, Футбольная база национальных команд Ордабасы (Шымкент) Жетысу (Талдыкорган) идёт
Сегодня Казахстан, Алматы, Стадион им. Т. Сегизбаева Кайсар (Кызылорда) Шахтер (Караганда) идёт

Следующий тур (Тур 20)

30 ноября -0001 Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Стадион «Окжетпес» Окжетпес (Кокшетау) Тобол (Костанай) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз, Центральный стадион Тараз (Тараз) Каспий (Актау) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, Стадион «Шахтер» Шахтер (Караганда) Жетысу (Талдыкорган) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, Стадион «Карасай» Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Ордабасы (Шымкент) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Нур-Султан, Стадион «Астана Арена» Астана (Нур-Султан) Кайсар (Кызылорда) не начат
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