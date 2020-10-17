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Команда A-coolA

Игроки Трансферы Статистика Рейтинг команд Рейтинг игроков Правила Блог Просмотры: 0
Пользователь
Рахимов Аскар
Рейтинг
812 (МСМК)
Команда
A-coolA
Дата основания
Сегодня 17:28
Стоимость, €
9,3 млн
Бюджет, €
700 тыс
Набранные очки
0
Место в рейтинге
2
Выберите этап турнира:
Кайрат Аймбетов
Тобол Себай
Ордабасы Пауло - Да Силва
Ордабасы Бадибанга
Тобол Манзорро
Кайсар Тагыберген
Кайрат Миканович
Ордабасы Фонтанелло
Тобол Малый
Кайсар Марочкин
Кайрат Устименко

Правила управления командой

Команда должна состоять из 11 игроков. Вратарь: 1. Защитник: 3-5. Полузащитник: 2-5. Нападающий: 1-3.
Лимит трансферов в текущем туре: 11. Лимит покупки игроков, выступающих за один клуб: 3 (в текущем туре).
Статистика
Футбол
  • Хоккей
  • Футбол
  • Футзал
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
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Матчи тура

21 октября Казахстан, Алматы Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Тараз (Тараз) не начат
22 октября Казахстан, Алматы Астана (Нур-Султан) Тобол (Костанай) не начат
22 октября Казахстан, Алматы, Центральный стадион Кайрат (Алматы) Каспий (Актау) не начат
22 октября Казахстан, Алматы Ордабасы (Шымкент) Жетысу (Талдыкорган) не начат
22 октября Казахстан, Алматы Кайсар (Кызылорда) Шахтер (Караганда) не начат

Следующий тур (Тур 20)

30 ноября -0001 Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Стадион «Окжетпес» Окжетпес (Кокшетау) Тобол (Костанай) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз, Центральный стадион Тараз (Тараз) Каспий (Актау) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, Стадион «Шахтер» Шахтер (Караганда) Жетысу (Талдыкорган) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, Стадион «Карасай» Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Ордабасы (Шымкент) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Нур-Султан, Стадион «Астана Арена» Астана (Нур-Султан) Кайсар (Кызылорда) не начат
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