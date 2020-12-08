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Хоккей Высшая лига РК Pro Hokei Ligasy 2020/21 Регулярный чемпионат, мужчины

Арлан - Горняк (08.12.2020)

Описание матча История встреч Турнирная таблица
Турнир: Pro Hokei Ligasy 2020/21
Этап турнира: Регулярный чемпионат, мужчины
Дата проведения: 8 декабря 17:00
Место проведения: Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау , Дворец спорта «Бурабай»
Статус соревнования: закончен
Арлан
Арлан
(Кокшетау) 		4:1
(2:0, 2:0, 0:1) 		Горняк
Горняк
(Рудный)

Протокол соревнования

18:13 Гол Иван Киселев, ассистент: Роман Бердников , Анатолий Раенко
19:40 Гол Дмитрий Шитиков, ассистент: Станислав Боровиков, Вадим Бердников
23:49 Гол в большинстве Анатолий Раенко, ассистент: Иван Киселев, Роман Бердников
25:58 Гол в большинстве Вадим Бердников, ассистент: Дмитрий Шитиков, Игорь Черкасов
48:15 Гол Алексей Бархаткин, ассистент: Александр Воронин, Илья Лобанов

Составы команд

Казахстан Россия вр 91 Михаил Демидов
Казахстан зщ Степан Александров
Казахстан Россия зщ 7 Станислав Боровиков Гол
Казахстан Россия зщ 74 Илья Гуляков
Казахстан Россия зщ 44 Антон Казанцев
Казахстан Россия зщ 70 Владислав Колесников
Казахстан зщ Артемий Лакиза
Казахстан зщ 27 Даниил Смолянский
Казахстан Россия зщ 22 Александр Ханьжин
Россия нп 9 Вадим Бердников Гол Гол в большинстве
Россия нп Роман Бердников Гол Гол в большинстве
Казахстан нп Абылай Дастан
Россия Беларусь нп 59 Сергей Демагин
Казахстан Россия нп 47 Иван Киселев Гол Гол в большинстве
Россия нп 79 Александр Куваев
Россия нп 17 Константин Куликов
Казахстан нп 73 Айдар Кусайын
Россия нп Анатолий Раенко Гол Гол в большинстве
Россия нп 88 Александр Сметанин
Россия нп 13 Игорь Черкасов Гол в большинстве
Россия нп 77 Дмитрий Шитиков Гол Гол в большинстве
Казахстан Россия вр 30 Никита Акулинин
Казахстан зщ 5 Илья Горожанинов
Казахстан зщ 7 Александр Катков
Казахстан зщ 55 Александр Куршук
Казахстан зщ 9 Илья Лобанов Гол
Россия зщ 8 Данил Москалев
Казахстан Россия зщ 94 Валерий Садиков
Россия зщ 42 Никита Харькин
Россия нп 95 Руслан Ахметвалиев
Россия нп 10 Алексей Бархаткин Гол
Россия нп 25 Виктор Башлаев
Казахстан нп 19 Владислав Бухаршин
Россия нп 29 Владислав Власов
Казахстан Россия нп 52 Александр Воронин Гол
Россия нп 15 Алексей Коптяев
Россия нп 80 Владимир Кротов
Казахстан Россия нп 98 Василий Кумов
Россия нп 97 Юрий Муравьев
Казахстан Россия нп 77 Артем Сошников
Казахстан нп 11 Степан Штефан
Россия нп 33 Евгений Щанкин
29.7 Средний возраст игроков 24.1

Скамейка запасных

Казахстан вр 20 Дмитрий Зыкин
Казахстан вр 20 Артем Скрынников

Тренеры команд

Россия Главный тренер Сергей Бердников
Казахстан Главный тренер Сергей Невструев

Арбитры соревнования

Казахстан Главный судья Мерген Кайдаров
Казахстан Главный судья Владимир Ефремов
Казахстан Линейный судья Роман Воронин
Казахстан Линейный судья Денис Засуха
 
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