Станислав Боровиков
Высшая Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Спутник НТ
Игры
4
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
6
Высшая Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Молот-Прикамье
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Сокол
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2017/18
Команда
Арлан
Игры
4
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Арлан
Игры
63
Гол + Пас
6+9
Удаления, мин
46
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Арлан
Игры
5
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Арлан
Игры
59
Гол + Пас
9+21
Удаления, мин
42
Континентальный Кубок 2018/19
Команда
Арлан
Игры
6
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
10
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Арлан
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Арлан
Игры
54
Гол + Пас
5+14
Удаления, мин
20
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Арлан
Игры
61
Гол + Пас
10+26
Удаления, мин
45
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Арлан
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Торпедо УК
Игры
4
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Торпедо УК
Игры
51
Гол + Пас
1+19
Удаления, мин
32
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Арлан
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Хумо
Игры
27
Гол + Пас
0+4
Удаления, мин
16
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Арлан
Игры
6
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Арлан
Игры
61
Гол + Пас
4+16
Удаления, мин
37
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Хумо
Игры
4
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Хумо
Игры
51
Гол + Пас
4+9
Удаления, мин
34
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Торпедо УК
Игры
5
Гол + Пас
0+4
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Торпедо УК
Игры
27
Гол + Пас
2+8
Удаления, мин
4