Хоккей

Станислав Боровиков

Казахстан  Казахстан Россия  Россия
Возраст
37 лет
Действующий
Да
Дата рождения
7 октября 1988
Команды
Торпедо УК
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
178
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
85
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Высшая Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Спутник НТ

Игры
4

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
6

Высшая Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Молот-Прикамье

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

Высшая Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Сокол

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2017/18

Команда
Арлан

Игры
4

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Арлан

Игры
63

Гол + Пас
6+9

Удаления, мин
46

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Арлан

Игры
5

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Арлан

Игры
59

Гол + Пас
9+21

Удаления, мин
42

Континентальный Кубок 2018/19

Команда
Арлан

Игры
6

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин
10

Кубок Казахстана 2019/20

Команда
Арлан

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Арлан

Игры
54

Гол + Пас
5+14

Удаления, мин
20

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Арлан

Игры
61

Гол + Пас
10+26

Удаления, мин
45

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Арлан

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Торпедо УК

Игры
4

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Торпедо УК

Игры
51

Гол + Пас
1+19

Удаления, мин
32

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Арлан

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Хумо

Игры
27

Гол + Пас
0+4

Удаления, мин
16

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Арлан

Игры
6

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Арлан

Игры
61

Гол + Пас
4+16

Удаления, мин
37

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Хумо

Игры
4

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Хумо

Игры
51

Гол + Пас
4+9

Удаления, мин
34

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Торпедо УК

Игры
5

Гол + Пас
0+4

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Торпедо УК

Игры
27

Гол + Пас
2+8

Удаления, мин
4

